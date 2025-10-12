校園新鮮事／實察繪製黑鳶毒殺地圖 屏東高中學生全國賽奪金

國立屏東高中學生以地圖圖表呈現黑鳶毒害案件，獲全國高中地理奧林匹亞競賽實察繪圖組金牌，喚起大家重視生態平衡。

第24屆全國高中地理奧林匹亞競賽今年實察繪圖組主題是「一」，概念取自成語「一葉知秋」，說明事物可以由近觀遠、以小看大，由細微徵兆推知事物演變和趨勢。

屏中三年級學生李穰家、利廷哲與蘇耘賢3人，在地理老師袁榮茂帶領下組隊參賽。李穰家、利廷哲兩人同班，蘇耘賢是美術班，三人從主題發想、討論，到實地訪查，分工完成任務。

隊長李穰家說，2013年10月東港鎮紅豆田有3000隻鳥類遭毒殺，黑鳶受波及，面臨生存危機，他們由此決定探討黑鳶遭毒殺原因及改善之道。3人實際訪查，也訪談屏科大學鳥類研究室助理教授洪孝宇，洪老師跟他們科普黑鳶生態，再延伸到黑鳶毒殺原因，更提供觀察報告中的原始資料，讓他們結合地理資訊系統做成動態時態控制分析。

利廷哲說，他家住內埔，利用假日騎單車從沿山公路出發一路往南騎到崁頂鄉，觀察黑鳶出現在鳳梨田區的頻率、數量，有時還遇到午後雷陣雨。蘇耘賢說，最困難的部分是計算地圖的方向標、比例尺，且配色不能重複。由於過程需一氣呵成，不能有任何塗改，比例尺一偏掉就要重畫，難度不小。

袁榮茂說，地圖實察除地圖要素，也要結合藝術創造力，是兼具美感、知性的作品。校長王玉輝說，這次團隊能獲金牌，也是學生跨領域的結合。

