打造國際級科技新農人梯隊 雲林智慧農業大學招生快報名

雲林縣第6屆智慧農業大學即日起開始招生，透過系統化課程與行動學習，深化農友建立品牌、數位、財務等能力，打造國際級科技新農人梯隊，歡迎更多青農報名參加。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，面對農業高齡化、極端氣候與全球化市場競爭，農業升級轉型勢在必行，透過大數據與AI管理，發展智慧農業，省時、省工、省電節水，才能翻轉傳統「看天吃飯」。雲林是農業大縣，食安與健康密不可分，提供優質安全食材，農民、農業與農地三角關係非常重要，歡迎更多愛農青年投入智慧農業大學。

縣農會總幹事陳志揚表示，青農是智慧農業的領頭羊，智慧農業大學培育優秀農業人才，不僅在一級生產有非凡成果，更是讓農業升級為六級產業重要力量。

農業處長魏勝德說，雲林智慧農業大學邁入第六屆，累計逾二千人次學員參與。今年持續強化「實作導向、場域鏈結、政策共學」三大核心，課程設計涵蓋「基礎導入、進階實作、整合驗證」三大學習層次，包括品牌行銷、智慧管理、AI應用、農業財務等主題，兼顧理論深化與行動實踐。

他說，今年課程特別開設「韌性農業」主題課程，內容包括循環農業與低碳栽培應用、農業韌性經營模式與調適政策研析及農業財務風險管理與復原力規劃實務等。導入多項創新措施，包括第一階段課程攜手地方農會推動「移地開課」，讓教學走進七大鄉鎮，貼近農民日常、加強在地連結。

此外也導入「主題班代表制度」，由學員票選代表，針對課程模組設立負責人，強化課堂回饋機制、策劃班級小聚，逐步建立自主共學文化；此外，推出「專家一對一諮詢服務」，由顧問群提供專業輔導，協助農友解決品牌經營、加工開發、行銷推廣與財務管理等實務問題，擴大學習效益與應用深度。

智慧農業大學課程合計超過240小時，學員只要完成第一、第二階段任一主題課程各一門，出席政策課程達三分之一時數，且總計修課達80小時以上，即可獲頒結業證書。「第一階段課程」即日起至10月24日受理報名，名額有限，歡迎儘速報名，可線上報名：https://reurl.cc/pYbz8x或至雲林縣農會智慧農業大學教室現場報名。

「第二階段課程」10月25日起報名。更多資訊歡迎洽詢「雲林縣智慧農業大學小組」：04-23587591#1709（陳先生、林小姐）或 0938-520066（程小姐）。 雲林縣第6屆智慧農業大學招生即日起正式啟動，名額有限歡迎報名。記者蔡維斌／翻攝

