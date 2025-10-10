影／新竹美學館與東泰高中啟動策略聯盟 打造時尚與表演藝術新世代

為推動美學教育與青年創意融合，新竹美學館與東泰高級中學正式締結策略聯盟，共同培育兼具藝術氣質與實作能力的時尚新世代，昨天舉行合作掛牌儀式，象徵雙方攜手開創藝術教育新里程碑。

此次合作結合東泰高中時尚造型科畢業成果發表會，學生除了整體造型設計外，還透過專業劇場訓練強化肢體與表演能力，展現兼具創意與美感的藝術實力。

這次活動特別邀請東石劇團知名講師郭鎧瑞老師蒞校授課，開設課程主題為「劇場身體與聲音語言」，讓學生透過實際演練，深入體驗劇場表演藝術的核心精神。

高一生馮守翊表示，「課程很有趣！」他在課程中學到情緒舒壓與肢體動作，最喜歡與老師互動，每次課程內容多元，充滿樂趣。高一生李婕則說，戲劇課讓她能展現肢體語言，不僅學到技巧，更感受到更深層的表達與體驗。

新竹美學館館長葉于正指出，這是文化部與教育部合作的青少年預程基地，投入12節課，讓學生在原有時尚設計課程外，加入表演藝術與戲劇元素。活動特別邀請東石劇團授課，協助學生在走秀中加入戲劇元素，展現創作力。例如，這次走秀中融入12個夢的概念，走秀當中加入戲劇，就不同於過去單純的走秀，這是12年國教素養導向，融合戲劇與生活領域課程。

東泰高中校長賴文政表示，學校重視學生多元課程與適性學習，這次合作提供更豐富的教材與實作資源，對學生藝術學習具有里程碑意義。

學校表示，此次合作不僅強化學生藝術表達與舞台自信，也象徵教育跨域整合的創新實踐。未來雙方將持續推動更多跨領域課程與展演計畫，為新竹地區藝術教育注入嶄新能量。 這次走秀中融入12個夢的概念，走秀當中加入戲劇，就不同於過去單純的走秀。記者郭政芬／攝影 為推動美學教育與青年創意融合，新竹美學館與東泰高級中學正式締結策略聯盟。記者郭政芬／攝影 新竹美學館與東泰高級中學正式締結策略聯盟，象徵雙方攜手開創藝術教育新里程碑。記者郭政芬／攝影

