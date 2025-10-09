快訊

台中小學生黃金葛下毒案 導師漠視遭重罰10萬....校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市一所國小五年級女童在2023年時，在男同學的水壺內摻入黃金葛汁，校方在女童座位下發現裝有黃金葛汁的玻璃瓶。(圖／讀者提供)
台中1所國小2年前爆發4名女學童，因不滿男同學言行，在男童水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適；涉案4名女童中有1人認錯道歉，男童家長對另3女童及家長求償百萬元，台中地院判共同賠償6萬1800元。監院調查指出，女學生遭騷擾前向導師求助，卻未被理會，該師遭教育部開罰10萬元。校方表示，並未收到相關訊息。

台中這4名五年級女學童，因不滿同班男同學的言行與騷擾，涉在2023年4月間，謀議對男同學下毒，涉案女同學將具有毒性的「黃金葛汁」在同年4月27日攜帶到學校後，摻入男童的水壺內，導致男童飲用後有嘔吐、腹瀉、嘴麻症狀。

同年5月4日，因涉案女同學見男同學飲用黃金葛汁後，未出現明顯異狀，又準備再將黃金葛汁摻入男同學的水壺內，但被其中一名女學童制止，同年月11日，因涉下毒的女同學座位底下還有裝有黃金葛汁的玻璃瓶，被毒害的男童發現後，通報校方處理。

監院調查指出，女學生因同班男同學疑有性騷擾行為，已向導師求助多次，卻未被理會，導師也未進行性平通報，令男同學變本加厲，導致女學生出手教訓。

監察院調查報告直指導師處理不當，對班級學生不斷的零星衝突，未能及早介入，協助調整班級經營之作法，被記過處分，教育部因此重罰該導師10萬元，目前該師上訴中。另報告中也糾正校方應負督導不周之責。

校方指出，校方當時已將該名導師調離現職，並記過懲處；至於教育部重罰該導師10萬，校方並未收到相關訊息。

