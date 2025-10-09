台中小學生黃金葛下毒案 導師漠視遭重罰10萬....校方回應了
台中1所國小2年前爆發4名女學童，因不滿男同學言行，在男童水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適；涉案4名女童中有1人認錯道歉，男童家長對另3女童及家長求償百萬元，台中地院判共同賠償6萬1800元。監院調查指出，女學生遭騷擾前向導師求助，卻未被理會，該師遭教育部開罰10萬元。校方表示，並未收到相關訊息。
台中這4名五年級女學童，因不滿同班男同學的言行與騷擾，涉在2023年4月間，謀議對男同學下毒，涉案女同學將具有毒性的「黃金葛汁」在同年4月27日攜帶到學校後，摻入男童的水壺內，導致男童飲用後有嘔吐、腹瀉、嘴麻症狀。
同年5月4日，因涉案女同學見男同學飲用黃金葛汁後，未出現明顯異狀，又準備再將黃金葛汁摻入男同學的水壺內，但被其中一名女學童制止，同年月11日，因涉下毒的女同學座位底下還有裝有黃金葛汁的玻璃瓶，被毒害的男童發現後，通報校方處理。
監院調查指出，女學生因同班男同學疑有性騷擾行為，已向導師求助多次，卻未被理會，導師也未進行性平通報，令男同學變本加厲，導致女學生出手教訓。
監察院調查報告直指導師處理不當，對班級學生不斷的零星衝突，未能及早介入，協助調整班級經營之作法，被記過處分，教育部因此重罰該導師10萬元，目前該師上訴中。另報告中也糾正校方應負督導不周之責。
校方指出，校方當時已將該名導師調離現職，並記過懲處；至於教育部重罰該導師10萬，校方並未收到相關訊息。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言