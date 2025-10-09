新北淡水一信書法寫生比賽 330名學生參與揮灑創意
為推動藝術風氣、培養學子美感教育，淡水第一信用合作社舉辦第47屆「國民中小學學生書法、寫生比賽」。活動吸引淡水、八里、三芝、石門、金山及萬里六大行政區，超過330名國中、小學生熱情參與，淡水一信表示，這項比賽自創辦以來已邁入第47年，不僅成為淡水及一年一度的重要藝文盛事，更凝聚了44所中小學的熱情參與。每年比賽結束後，主辦單位還會將得獎作品精選成冊，分贈各校與得獎學生，留作紀念與鼓勵。
書法比賽在淡水一信教育訓練中心舉行，寬敞明亮的禮堂內，孩子們一筆一劃揮毫，專注的神情與端正的姿態，讓每一幅作品都充滿韻味。而同一時間，寫生活動則在金色水岸登場，眼前是淡水河和觀音山秀麗景緻，並可遠眺新地標—淡江大橋，學生們盡情揮灑色彩，描繪心中最美的淡水風光。
淡水一信除了推動藝文教育，多年來也積極投入公益，同時舉辦健行活動、書法寫生比賽，並設立「一信獎」獎學金，鼓勵莘莘學子。去年歡慶90週年，更加碼舉辦淨灘、親子公益園遊會，淡水一信秉持穩健經營、嚴謹治理的精神，近十多年來持續拓展據點，分社已遍及雙北市，目前營業據點已達18處。其專業與堅持更讓淡水一信在第12屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」中，再度榮獲「最佳合作金融獎」，成為基層金融的典範。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言