快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

新北淡水一信書法寫生比賽 330名學生參與揮灑創意

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
孩子們一筆一劃揮毫，專注的神情與端正的姿態，讓每一幅作品都充滿韻味。 圖／紅樹林有線電視提供
孩子們一筆一劃揮毫，專注的神情與端正的姿態，讓每一幅作品都充滿韻味。 圖／紅樹林有線電視提供

為推動藝術風氣、培養學子美感教育，淡水第一信用合作社舉辦第47屆「國民中小學學生書法、寫生比賽」。活動吸引淡水、八里、三芝、石門、金山及萬里六大行政區，超過330名國中、小學生熱情參與，淡水一信表示，這項比賽自創辦以來已邁入第47年，不僅成為淡水及一年一度的重要藝文盛事，更凝聚了44所中小學的熱情參與。每年比賽結束後，主辦單位還會將得獎作品精選成冊，分贈各校與得獎學生，留作紀念與鼓勵。

書法比賽在淡水一信教育訓練中心舉行，寬敞明亮的禮堂內，孩子們一筆一劃揮毫，專注的神情與端正的姿態，讓每一幅作品都充滿韻味。而同一時間，寫生活動則在金色水岸登場，眼前是淡水河和觀音山秀麗景緻，並可遠眺新地標—淡江大橋，學生們盡情揮灑色彩，描繪心中最美的淡水風光。

淡水一信除了推動藝文教育，多年來也積極投入公益，同時舉辦健行活動、書法寫生比賽，並設立「一信獎」獎學金，鼓勵莘莘學子。去年歡慶90週年，更加碼舉辦淨灘、親子公益園遊會，淡水一信秉持穩健經營、嚴謹治理的精神，近十多年來持續拓展據點，分社已遍及雙北市，目前營業據點已達18處。其專業與堅持更讓淡水一信在第12屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」中，再度榮獲「最佳合作金融獎」，成為基層金融的典範。

淡水河 小學生 公益

延伸閱讀

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

名人效應大麻氾濫 新北刑大偕緝毒犬出擊逮70人扣大量大麻

濃煙大量竄出！新北泰山鐵皮倉庫突竄大火 百名消防出動奮力灌救

新北搶輝達！侯友宜推A9站腹地：地點好、AI聚落完整

相關新聞

台中小學生黃金葛下毒案 導師漠視遭重罰10萬....校方回應了

台中1所國小2年前爆發4名女學童，因不滿男同學言行，在男童水壺內摻入黃金葛汁下毒，導致男童身體不適；涉案4名女童中有1人...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

新北淡水一信書法寫生比賽 330名學生參與揮灑創意

為推動藝術風氣、培養學子美感教育，淡水第一信用合作社舉辦第47屆「國民中小學學生書法、寫生比賽」。活動吸引淡水、八里、三芝、石門、金山及萬里六大行政區，超過330名國中、小學生熱情參與，淡水一信表示，這項比賽自創辦以來已邁入第47年，不僅成為淡水及一年一度的重要藝文盛事，更凝聚了44所中小學的熱情參與。每年比賽結束後，主辦單位還會將得獎作品精選成冊，分贈各校與得獎學生，留作紀念與鼓勵。

北港百年老校活動中心大違建…2.5億元重建美麗綠建築 今熱鬧啟用

雲林縣北辰國小活動中心老舊漏水且是無照違建，無法修繕，經爭取以2.5億元打造全新現代綠建築，為雲林造價最高的學生活動中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。