新北淡水一信書法寫生比賽 330名學生參與揮灑創意

為推動藝術風氣、培養學子美感教育，淡水第一信用合作社舉辦第47屆「國民中小學學生書法、寫生比賽」。活動吸引淡水、八里、三芝、石門、金山及萬里六大行政區，超過330名國中、小學生熱情參與，淡水一信表示，這項比賽自創辦以來已邁入第47年，不僅成為淡水及一年一度的重要藝文盛事，更凝聚了44所中小學的熱情參與。每年比賽結束後，主辦單位還會將得獎作品精選成冊，分贈各校與得獎學生，留作紀念與鼓勵。

2025-10-09 18:29