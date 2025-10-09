快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市薇閣中學遭爆料學校有5男2女在學校有不當行為，在網路引發討論，校方發布聲明強調，網上傳言非事實，已傷害學生聲譽，今前往報案，校方絕不容忍任何形式網路霸凌及不實言論散布，呼籲停止轉傳及刪除不實內容。

校方表示，不實⾔論已嚴重影響傷害學⽣聲譽，今天已至北投分局報案，對於編造、流傳、轉發不實⾔論者追究法律責任，校內絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊散布或⼈身攻擊。

校方說，學校已啟動校安機制，並將對散播或轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理，也提醒全體師⽣與社會⼤眾，網路⾔論雖⾃由，但亦應以事實為基礎，以尊眾為前提，未經查證謠⾔轉傳，可能觸法並造成他⼈無法挽回的傷蓋。

校方呼籲，社群使⽤者應⽴即停⽌轉傳相關不實內容，刪除已發布貼⽂或留⾔，共同維護校園的純淨與尊重，以理性與同理⼼杜絕謠⾔，守護學⽣基本⼈權與⼼理安全。

