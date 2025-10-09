書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中9學生化身「鏟子超人」救災

花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流釀災，全台各地志工陸續投入災區協助復原。南一中高一學生許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔蔚、蘇仲彥、李柏陞、楊睿宸、許淳恩也主動響應南市議會的救災號召，化身手「鏟子超人」前往協助受災戶重建家園。校方表示，他們不僅在課堂上理解公民責任，更在行動中學會了團隊合作、危機應變與生命關懷。

這9名學生於10月4日凌晨12點從台南出發，搭乘市議會的志工專車，歷經長途跋涉，於清晨抵達花蓮光復鄉災區。抵達後隨即投入救援行動，協助物資整理與分發，並深入受災戶家中協助清淤。他們一剷一剷、不辭辛勞地鏟除厚重泥沙。學生說，他們在假日時間把書包換成鏟子、課本換成鏟斗，雖然很累，但能為受災居民盡分心力，心裡很開心，也很充實。

南一中校長廖財固今天特別表揚這9名學生的的義行，贈送每人一隻卡其熊，感謝他們為社會付出的精神，並鼓勵更多學生與校友以實際行動關懷社會、服務人群，成為如校歌所述「愛吾國，愛吾民」的優質青年，讓南一中持續成為臺灣社會的希望與力量之源。

廖財固說，南一中長期推動「十年卓越計畫」，以培育具備知識、品格與社會責任的全人學生為核心。面對此次花蓮風災，學生以實際行動投入救災與重建，充分體現「人飢己飢，人溺己溺」的同理精神，也將108課綱強調的「自發、互動、共好」落實於生活現場。

