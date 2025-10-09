快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中9學生化身「鏟子超人」救災

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中9名高一學生挺進花蓮災區，化身「鏟子超人」救災，今受學校表揚。記者鄭惠仁／翻攝
南一中9名高一學生挺進花蓮災區，化身「鏟子超人」救災，今受學校表揚。記者鄭惠仁／翻攝

花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流釀災，全台各地志工陸續投入災區協助復原。南一中高一學生許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔蔚、蘇仲彥、李柏陞、楊睿宸、許淳恩也主動響應南市議會的救災號召，化身手「鏟子超人」前往協助受災戶重建家園。校方表示，他們不僅在課堂上理解公民責任，更在行動中學會了團隊合作、危機應變與生命關懷。

這9名學生於10月4日凌晨12點從台南出發，搭乘市議會的志工專車，歷經長途跋涉，於清晨抵達花蓮光復鄉災區。抵達後隨即投入救援行動，協助物資整理與分發，並深入受災戶家中協助清淤。他們一剷一剷、不辭辛勞地鏟除厚重泥沙。學生說，他們在假日時間把書包換成鏟子、課本換成鏟斗，雖然很累，但能為受災居民盡分心力，心裡很開心，也很充實。

南一中校長廖財固今天特別表揚這9名學生的的義行，贈送每人一隻卡其熊，感謝他們為社會付出的精神，並鼓勵更多學生與校友以實際行動關懷社會、服務人群，成為如校歌所述「愛吾國，愛吾民」的優質青年，讓南一中持續成為臺灣社會的希望與力量之源。

廖財固說，南一中長期推動「十年卓越計畫」，以培育具備知識、品格與社會責任的全人學生為核心。面對此次花蓮風災，學生以實際行動投入救災與重建，充分體現「人飢己飢，人溺己溺」的同理精神，也將108課綱強調的「自發、互動、共好」落實於生活現場。

南一中 花蓮 馬太鞍溪

延伸閱讀

台南基層消防員揮汗練體技能 救災安全更有保障

網紅Jacob花蓮救災燒光積蓄 「突收2萬元贊助」感動暴哭

桃園挖土機老闆花蓮救災離世 家屬不舉辦公祭

篠崎泫「戴水晶指甲」赴花蓮救災惹議！ 霸氣回應網全挺爆

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

遭爆帶女主任進摩鐵「幽會」？台中已婚校長喊冤：絕對沒有

台中市已婚曾姓男校長遭爆料與學校女主任過從甚密，傳出二人一同請公假，一度在女方住處待2個多小時，還曾同車進汽車旅館。對此...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

書包換成鏟子、課本換成鏟斗 南一中9學生化身「鏟子超人」救災

花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流釀災，全台各地志工陸續投入災區協助復原。南一中高一學生許喆偉、蕭酉丞、魏志融、林永紘、王翔...

身心障礙卻又資賦優異要特別教！台南「雙特生」開放申請已10人

「雙重特殊需求學生」（twice-exceptional）指的是「身心障礙」卻又「資賦優異」的學童。智識能力優異，社交互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。