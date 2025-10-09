身心障礙卻又資賦優異要特別教！台南「雙特生」開放申請已10人

「雙重特殊需求學生」（twice-exceptional）指的是「身心障礙」卻又「資賦優異」的學童。智識能力優異，社交互動卻屢受挫，或精力充沛、難以安靜，某些領域卻展現過人天賦。這些簡稱「雙特生」（2e）的學生目前台南市僅10名，分別在歸仁國中、新市蓮潭國小等地7校就讀。

歸仁國中教師林秀菁表示，一位具藝術天賦同時面臨學習障礙的學生，長期陷於挫折與自卑，透過科技輔具克服書寫困難，並結合專業師資協助，逐步激發出對藝術創作的濃厚興趣與學習動能，在特殊生才藝競賽脫穎而出，更於國中會考中取得寫作四級分的優異成績。林老師認為，透過雙特方案爭取到的資源的確能為學生量身打造合適的學習鷹架。

教育局表示，雙特生在創造力、邏輯思維或藝術表現等領域展現出色潛能，但也面臨學習或適應挑戰。雙特方案核心精神在於發展雙特生優勢潛能，並協助克服困難，例如蓮潭國中小「美力展能—創作夢奇地」方案協助自閉症的學生透過藝術課程，激發創造力與思考力，並將情感投射於作品中，

市府資優中心指出，教育局每年7月受理各校「雙特方案」申請，家長可先與學校輔導室聯繫討論，為家中的雙特生提出相關需求。今年資優中心也持續辦理雙特方案研習，並邀請學者與實務教師分享經驗。歡迎教師、家長及教育專業人員參與建構完善支持系統，攜手打造適性揚才的學習環境。

市府表示，雖然人數少，但對他們的關注與支持毫不減少，已在7所學校辦理親師研習與專業培訓，共有259名教師及家長參加；今年另有5校申請雙特教育方案計畫，補助經費達25萬元，共有13位學生參與（3人為對數學有興趣的資優生）、12位老師投入指導，「可謂細緻教學。」

市府111學年起積極推動雙特生支持服務，鼓勵各國中小提出申請雙特方案，透過差異化教學為學生量身打造專屬教案，協助他們在適性支持下穩健成長。到今年已陸續有17名雙特生受惠。

市長黃偉哲表示，校園每位孩子都有獨特樣貌、不同的學習特質與風格，交織出多元豐富學習氛圍。雙特生兼具優異潛能與學習障礙，更需要兼顧潛能開發與障礙支持的個別化教育與輔導，才能在認知、情感與社會適應上獲得全面發展，並在多元環境中建立自信。 蓮潭國中小雙特方案學生以鐵絲雕塑，展現創意。圖／台南市政府提供 歸仁國中雙特方案學生參加特殊生才藝競賽，展現能力。圖／台南市政府提供

