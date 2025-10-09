AI作品是亮點！桃園青年設計展暨國際設計論壇11月1日起登場

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
2025 桃園青年設計展暨國際設計論壇下月1日登場，為期7天。記者鄭國樑／攝影
桃園青年事務局今日舉辦「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」宣傳，局長侯佳齡表示，論壇11月1日至7日登場，首次公開前衛的AI模擬秀，以人工智慧技術呈現在地11所學校師生的創意作品。

侯佳齡說明，青年局致力於培育青年設計人才的國際視野，並提供展演舞台，促進青年設計力與全球趨勢接軌。今年展覽以「創世奇點：從達文西到自主AI」為主題，不僅是青年創作成果的匯聚，更是推動桃園設計能量國際鏈結的重要平台。創作展特別以AI為主軸包括AI作品模擬秀，最佳化詮釋展覽精神。

上午宣傳活動首次公開元智大學藝術與設計系學生羅芷琳製作的AI作品模擬秀影片，透過AI影像與聲音生成技術，重構11校70件學生作品，打造出契合主視覺的沉浸式影像體驗。影片帶領觀眾穿越時空，從文藝復興時期的創世靈感一路邁向2050年的永續城市願景，展現設計如何回應社會、文化與科技的演進。

元智大學、平鎮高中還搶先展示「聖境迴路：虛擬古蹟中的覺醒之路」、「AI 智能紙飛機實驗室」作品，展覽正式開幕後。桃園青年設計展11月1日（周六）至7日桃園會展中心展出，將展出超過103件創意作品。

論壇與創作展規畫五大主題展區，分別為「機構×AI演算力」、「語言×AI設計力」、「共感×設計修復力」、「文化 ×協作式工藝」以及「未來 ×感知城市」。展覽集結桃園市11所高中職，及大專院校青年學子70件優秀作品，並邀請青年局輔導的「設計庫」進駐團隊，與國際專家學者、設計師及藝術家共同參展，展現桃園青年在跨域創新與設計實踐上的多元成果。

2025 桃園青年設計展暨國際設計論壇AI是主題之一，青年局長侯佳齡宣傳活動上介紹學生作品特色。記者鄭國樑／攝影
2025 桃園青年設計展暨國際設計論壇展現學生在AI設計方面的創意。記者鄭國樑／攝影
