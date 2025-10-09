金門退休教師陳永言一生關懷弱勢 子女捐30萬助弱勢孩童

「只要能讓更多孩子安心學習，就是他最大的心願。」這是金門退休教師陳永言一生堅持的信念。從教數十年，他相信教育能改變命運，也始終用行動去證明。為完成父親的遺願，陳永言的子女──陳安媛、陳鑫宸昨日前往金門家扶中心，捐款30萬元，成為金門家扶「永久之友」，以這份捐助延續父親一生助人的精神。

陳永言是金沙鎮述美國小退休教師，長年關懷學子、熱心公益，自民國98年起便開始定期捐款金門家扶中心，協助弱勢家庭、資助孩童教育與生活需求，即使退休後，他仍透過手機關注家扶的最新動態，總在孩子們最需要的時候出手相助。

金門家扶中心主任洪依帆回憶，陳老師十多年來始終默默行善，無論是獎助學金、冬暖園遊會或春節年菜募集活動，他都會主動劃撥捐款，從未間斷。「他不僅是家扶的長期夥伴，更是一位以教育為志業、用愛影響孩子的典範。」

後來隨著年紀漸長、行動不便，陳老師才由子女代為捐款。如今，子女再度以父親之名完成這筆善款，不僅是延續愛的行動，更是對父親最深的紀念。

陳安媛感性地說，「爸爸生前最掛念的，就是那些努力學習、卻缺乏資源的孩子，我們希望他在天之靈能看到，這份愛還在繼續發光。」

目前金門家扶中心服務約340名弱勢兒少，透過幼兒啟力、少年展力、課輔班、才藝隊及家長理財教育等方案，幫助孩子穩定就學、發揮潛能。這筆30萬元的善款，將全數用於弱勢兒少生活照顧與能力培育計畫，協助更多孩子安心學習、勇敢追夢。

金門家扶中心感謝陳永言老師一家人的持續支持與信任，洪依帆也表示，陳老師的愛不僅照亮孩子的未來，也成為金門教育的溫暖力量，讓善的循環在這座島嶼上永遠延續。 金門退休教師陳永言的子女陳安媛（右）、陳鑫宸（左）延續父親教育信念，昨日前往金門家扶中心，捐款30萬元，成為金門家扶「永久之友」。圖／金門家扶中心提供

