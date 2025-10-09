聽新聞
遭爆帶女主任進摩鐵「幽會」？台中已婚校長喊冤：絕對沒有
台中市已婚曾姓男校長遭爆料與學校女主任過從甚密，傳出二人一同請公假，一度在女方住處待2個多小時，還曾同車進汽車旅館。對此，曾男今表示，此案已進入調查程序，細節不便多做說明，謝謝大家關心；至於是否過從甚密、有不正當關係？曾男說，「絕對沒有」。
台中市教育局指出，該校長疑涉出差勤不實、行為不當，教育局已依據國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法，於9月25日召開審查小組並決議受理，調查小組正調查中，如有違法一定嚴懲嚴辦。
據了解，曾姓男校長已婚，女主任已離婚，兩人緋聞已在校園傳開，兩人遭爆在今年4月、7月，雙雙請公假或請假在外見面、用餐，曾長時間待在路邊車內、甚至進女方住處待了2個多小時、進出汽車旅館，引發議論；男方稱，進汽車旅館，當時還有他人在場，他與女方沒有不當關係。
