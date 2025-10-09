快訊

雲林推動雙語...學生演88部「西洋片」殺青 美語外師：很出色

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供

響應雙語生活化計畫，雲林縣13所雙語學校攜手外籍美語教師，以地方特產、景點、美食、防災及生態文化、品德教育等，拍攝了88部全美語短影音，創意的腳本和活潑演出，生動有趣饒富教義，外師都稱讚拍得很出色，其中有22部影片已在YouTube播出，民眾可上網觀看。

響應2030年雙語政策，各校積極推動雙語教育，為落實雙語生活化，教育部更推出「雙語生活化計畫」，雲林縣共有13所雙語學校延聘124名外籍美語教師，其中11所最近完成短影音拍攝，每部約3至5分鐘，與外師或外籍學生合演，讓學生充分展現外語演、說實力。

短影音腳本由師生共同創作，縣府特邀請成大、師大教授協助審修，讓劇本符合英語教學脈絡，又兼顧影音效果，前後共審查3次才定稿，每部作品頗獲教授讚許。影片有的只有學生演出，也有師生及外師合演，拍攝則由專業團隊操刀，學生不僅展現外語實力，演得自然生動，更演活了影片主題。

教育處長邱孝文表示，劇本台詞由外師挑選學生熟悉的單字與句型，引導他們反覆練習，表達出符合情境的口語，淺顯易懂貼近生活，讓學生透過影片觀賞帶動開口說英語，打造更優質的學習環境。

每部影片主題契合在地化，古坑國小以地方特產拍「橙果野餐派對，凍吃」、「咖啡巴拉教你做肥皂」；水林國中以文化生態拍「樹隙光舞-水林鄉的黃金蝙蝠」、東仁國中「掌中乾坤-布袋戲操偶介紹」、斗六國中「時光斗六：老街．老味道」、虎尾國小「糖廠The Sugar Factory」；品德教育有土庫國小「被遺忘的一封-誠信」、水燦林國小「尊重讓我們心更近」。

教育處表示，88部影片已殺青並分送到各校導入課程播放、學習，其中有22部影片上傳到YouTube，隨時可觀賞，藉以提升全縣學校的美語教學。

雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供
雲林縣多所雙語學校以在地生活為情境，拍攝多達88部生活化的短影片，分送給各校及在YouTube播放，帶動並提升外語學習。圖／教育處提供

