嶺東科大迎106位境外新生 全校境外生破300人創歷年新高

嶺東科技大學114學年共106位境外新生，包括日本、越南、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等國家，新生報到後，今年境外生總人數達308人，創歷年新高，顯見嶺東科大在國際招生與海外教育合作上成果豐碩。

嶺東科大目前設有4個國際專班，包括觀光、資訊及流行設計等領域，提供境外學生多元且具實務導向的學習選擇；此次入學新生中，還包括首屆資訊科技系海青班學生，以及觀光系秋季越南專班，展現學校在推動新南向政策與跨國教育交流上的長期耕耘。

嶺東科大國際事務處長張惟珩表示，學校重視的不僅是境外生的專業培育，也積極推動跨文化融合。校內每年舉辦多項活動，如校慶大隊接力、拔河比賽及專屬境外新生的「迎新烤肉」、萬聖節活動等，讓境外與本國學生能夠共同參與、交流文化，增進友誼與歸屬感。

嶺東科大昨舉辦國際新生始業式，校方強調，國際新生始業式不只是迎新的儀式，更象徵嶺東持續邁向國際化的重要里程碑，未來將持續深耕新南向市場，強化與海外大專院校的合作夥伴關係，吸引更多優秀國際青年來台就讀。 嶺東科技大學114學年共106位境外新生，包括日本、越南、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞等國家，展現學校在推動新南向政策與跨國教育交流上的長期耕耘。圖／嶺東科大提供

