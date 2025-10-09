基隆二信電機科5位女學生國際發明展拿金牌 女力生活中展創意

基隆二信高中5位女學生團隊研發的3項作品「智能車內空氣檢測系統」、「智慧窗簾」及「會發光足跡」，分別在俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展、馬來西亞國際發明展勇奪金牌，都是從生活中的體驗找到靈感，發揮女力集體討論的創意，日前獲教育部表揚。

教育部日前表揚在2024及2025年間於烏克蘭、波蘭華沙、韓國首爾、印尼、克羅埃西亞、德國紐倫堡、馬來西亞、俄羅斯莫斯科、瑞士日內瓦、曼谷及羅馬尼亞等地舉辦的13項國際發明展中榮獲金牌的優秀學生，其中二信就占5位，包括高三張昱婷、邱婉琳，以及高二林圓容、黃茗瑩、王嘉麟，在工業類科的創造發明領域，發揮女力的一面。

學生的作品都是從生活中的體驗找到創意，如「智能車內空氣檢測系統」發想源自於全球暖化及溫室效應下，學生發現車內常因高溫出現問題，學生觀察到車輛熄火後成為密閉空間，容易產生有害氣體威脅乘客安全，因此設計出利用感測器監測車內氣體濃度與溫度變化的系統，當數值超過安全範圍時，會即時發送通知到車主手機，並自動開啟換風裝置，確保空氣流通與安全。

另一項作品「智慧窗簾」結合智慧居家概念，透過自動感應光線與溫度，調節窗簾開合，兼具節能與便利效果；「會發光足跡」的設計靈感來自，有一次女學生發現夜間回家很危險，因此討論出如何藉由感應行人踩踏而亮起的發光裝置，不僅增加環境安全性，也兼具趣味與美感。

張昱婷分享，她們研究的「智能車內空氣檢測系統」在莫斯科的比賽奪得金牌，是在這段過程中學會如何面對挑戰並找到解決的方法，創意不是憑空而來，而是從觀察、實驗與不斷修正中累積而成。

二信高中電機科主任劉兆祥指出，3作品展現學生「用創意改造生活」的精神，並在國際舞台發光。

商品推薦