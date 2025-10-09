基隆二信電機科5位女學生國際發明展拿金牌 女力生活中展創意
基隆二信高中5位女學生團隊研發的3項作品「智能車內空氣檢測系統」、「智慧窗簾」及「會發光足跡」，分別在俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展、馬來西亞國際發明展勇奪金牌，都是從生活中的體驗找到靈感，發揮女力集體討論的創意，日前獲教育部表揚。
教育部日前表揚在2024及2025年間於烏克蘭、波蘭華沙、韓國首爾、印尼、克羅埃西亞、德國紐倫堡、馬來西亞、俄羅斯莫斯科、瑞士日內瓦、曼谷及羅馬尼亞等地舉辦的13項國際發明展中榮獲金牌的優秀學生，其中二信就占5位，包括高三張昱婷、邱婉琳，以及高二林圓容、黃茗瑩、王嘉麟，在工業類科的創造發明領域，發揮女力的一面。
學生的作品都是從生活中的體驗找到創意，如「智能車內空氣檢測系統」發想源自於全球暖化及溫室效應下，學生發現車內常因高溫出現問題，學生觀察到車輛熄火後成為密閉空間，容易產生有害氣體威脅乘客安全，因此設計出利用感測器監測車內氣體濃度與溫度變化的系統，當數值超過安全範圍時，會即時發送通知到車主手機，並自動開啟換風裝置，確保空氣流通與安全。
另一項作品「智慧窗簾」結合智慧居家概念，透過自動感應光線與溫度，調節窗簾開合，兼具節能與便利效果；「會發光足跡」的設計靈感來自，有一次女學生發現夜間回家很危險，因此討論出如何藉由感應行人踩踏而亮起的發光裝置，不僅增加環境安全性，也兼具趣味與美感。
張昱婷分享，她們研究的「智能車內空氣檢測系統」在莫斯科的比賽奪得金牌，是在這段過程中學會如何面對挑戰並找到解決的方法，創意不是憑空而來，而是從觀察、實驗與不斷修正中累積而成。
二信高中電機科主任劉兆祥指出，3作品展現學生「用創意改造生活」的精神，並在國際舞台發光。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言