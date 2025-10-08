快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

高雄桃源國小少棒隊雨災受損 民間贊助場地修繕與球具

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
運彩協進會今天捐贈高市桃源國小少棒隊修繕經費，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。圖／桃源國小提供
運彩協進會今天捐贈高市桃源國小少棒隊修繕經費，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。圖／桃源國小提供

今年的颱風造成南橫公路嚴重災情，其中高雄市桃源區桃源國小少棒隊因風雨災害造成場地及設備受損，也影響小選手們練習，在高雄市議員高忠德等人聯繫下，今天該校接受來自運彩協進會的經費捐助，將用於場地設備修繕以及球具購買，以改善球隊因風雨災害所造成的場地及設備損害。捐贈儀式今天在桃源國小棒球練習場舉行，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。

代表接受捐贈的桃源國小校長凃宗成表示，桃源國小棒球隊於八八風災後成立、透過運動，讓小朋友們養成運動習慣，學習團隊合作。因為今年桃源區兩次的風雨嚴重災害，使得球隊在打擊練習區的紅土大量流失，以及球具間倉庫進水造成球隊的維運困難，嚴重影響球隊常規訓練。感謝這次民間單位的捐贈，除了勉勵小朋友要努力練習，並要記得來自外界的愛心，未來有能力的話，也要能回饋社會。並期待社會各界能夠成為原民偏鄉棒球運動的後盾。

運彩協進會理事長蘇信誠表示，協進會長期幫助台灣體育的發展，並與中華職棒聯盟長期配合，希望協助棒球幼苗往下紮根，也鼓勵小朋友朝向職業選手的道路邁進。這次協助桃源國小棒球隊的打擊場紅土修繕，以及球具間倉庫的修繕，覺得非常有意義，希望提供良好的訓練環境，讓球員安心練球。

運彩協進會今天捐贈高市桃源國小少棒隊修繕經費，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。圖／桃源國小提供
運彩協進會今天捐贈高市桃源國小少棒隊修繕經費，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。圖／桃源國小提供

桃源 朋友 災害

延伸閱讀

鄭麗文​爭取高雄票源！喊話接棒後主攻南台 破綠色魔咒

高雄國賓飯店都更案鄰房訴願被駁回 大陸建設表明：全案將順利重建

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

不是砸錢就有用！「全美語幼稚園+外師」補到大英文仍堪憂 家長揪3關鍵

少子化趨勢下，許多望子成龍的家長為了讓孩子脫穎而出，不惜投入大筆費用補習、上全美課程，盼能從小培養愛子的語言優勢。近日，一位家長在臉書社團…

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

雲林偏鄉小校52人學力測驗成績驚人 國、英、數大幅領先全國平均

雲林縣四湖鄉南光國小是偏鄉小校，全校學生僅52人，今年學力檢測結果8月公布，三、四、五年級學生在國語、英文、數學三學科的...

文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。