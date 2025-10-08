高雄桃源國小少棒隊雨災受損 民間贊助場地修繕與球具

今年的颱風造成南橫公路嚴重災情，其中高雄市桃源區桃源國小少棒隊因風雨災害造成場地及設備受損，也影響小選手們練習，在高雄市議員高忠德等人聯繫下，今天該校接受來自運彩協進會的經費捐助，將用於場地設備修繕以及球具購買，以改善球隊因風雨災害所造成的場地及設備損害。捐贈儀式今天在桃源國小棒球練習場舉行，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。

代表接受捐贈的桃源國小校長凃宗成表示，桃源國小棒球隊於八八風災後成立、透過運動，讓小朋友們養成運動習慣，學習團隊合作。因為今年桃源區兩次的風雨嚴重災害，使得球隊在打擊練習區的紅土大量流失，以及球具間倉庫進水造成球隊的維運困難，嚴重影響球隊常規訓練。感謝這次民間單位的捐贈，除了勉勵小朋友要努力練習，並要記得來自外界的愛心，未來有能力的話，也要能回饋社會。並期待社會各界能夠成為原民偏鄉棒球運動的後盾。

運彩協進會理事長蘇信誠表示，協進會長期幫助台灣體育的發展，並與中華職棒聯盟長期配合，希望協助棒球幼苗往下紮根，也鼓勵小朋友朝向職業選手的道路邁進。這次協助桃源國小棒球隊的打擊場紅土修繕，以及球具間倉庫的修繕，覺得非常有意義，希望提供良好的訓練環境，讓球員安心練球。

運彩協進會今天捐贈高市桃源國小少棒隊修繕經費，希望能幫助偏鄉學校的體育發展。圖／桃源國小提供

