不是砸錢就有用！「全美語幼稚園+外師」補到大英文仍堪憂 家長揪3關鍵

少子化趨勢下，許多望子成龍的家長為了讓孩子脫穎而出，不惜投入大筆費用補習、上全美課程，盼能從小培養愛子的語言優勢。近日，一位家長在臉書社團「小一聯盟」發文，感嘆孩子讀全美語幼稚園或接受外師教學，「從小補到大」但英文能力仍不理想。貼文曝光後掀起討論，家長們熱烈分享看法，有人指出「考試成績不代表口說能力」，也有人感嘆補習投資未必回本。不少留言更認為，真正影響學習成果的關鍵，在於語言環境、接觸頻率與孩子的學習動機。

近期，一名家長在臉書社團「小一聯盟」匿名發文，提到不論孩子從小讀全美語幼稚園，或是去外師補習班，他仍然對其英文能力感到疑惑，「補到大最後英文還是不好」。

貼文曝光後，湧入不少網友討論和分享經驗，有家長指出，每個人對英文不好的定義不一樣，「考試跟對話有時候是兩件事，就像大家都會說國語，但是國語成績不一定好」、「不好的定義是什麼？我看過有小孩一路都有補習，英文口說很厲害，可是寫的部分很差，國小高年級英文考試都80分以下，但可以和外師流利交談」。

但多數家長認為真正的關鍵其實還是在「培養環境」，且孩子是否對語言有興趣、是否持續接觸也是十分重要的一環，「家庭中沒有全美、半美環境，或孩子會自律學習，一樣被打回原形」、「有啊！周遭就有幾例了！英文學習持續努力很重要！就算栽培到高中畢業，大學四年吃喝玩樂後，英文直接打回原形囉」、「不是有句話是這麼說的嗎？把一個孩子丟去美國市區，三個月他的美語哪裡可能比在台灣學十年美語還好？語言這種東西要看使用環境，如果家庭的環境沒有讓孩子有使用的機會，學50年也學不起來啊」。

不過也有人分享不同看法，直言：「是有聽過念康橋、康乃爾一路上去到國外念大學，回台灣做外送，媽媽氣得要死」、「很多啊，因為家長都以為錢丟下去、成績就會起來，英文就會跟老外一樣嚇嚇叫」、「基本上從小就上全美幼兒園，英文是不會差到哪去，因為基礎打得好，除非到國小或是國中有中斷英文學習，才有可能」、「不太可能，我小孩讀全美，每學期有兩次的成果展，每次成果展時看到每一個的英文程度都很不錯，班上共18位小朋友，每一個英文程度都很不錯，且在休息時間小朋友玩遊戲時，都是用英文對話」。

