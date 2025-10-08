全南投最愛閱讀 乾峰國小41學生半年看4754本書
南投縣文化局辦理「熊愛閱讀」計畫，今年1月至6月共2萬440名學生參與認證，共閱讀86萬1871本書，平均每人閱讀42本書，其中乾峰國小學生平均讀116本，是全縣最愛閱讀學校。
南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫「閱讀高手」及「心得達人」縣長獎出爐，共選出「閱讀高手」縣長獎17人、「心得達人」縣長獎36人及佳作37人。文化局今天頒獎，連續12年獲「心得達人」的文山國小畢業生羅浩瑀表示，謝謝家人及老師陪伴，也謝謝18度C文化基金會，每次得獎就可和家人去吃巧克力。
南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，感謝長期支持「熊愛閱讀」計畫的18度C文化基金會，並肯定所有參加的師生及協助推動的各鄉鎮市立圖書館，期許計畫持續落實，讓南投縣人人全齡樂活、終身學習。
文化局表示，與18度C文化基金會合辦「熊愛閱讀」，114-1期參與認證學校共128所、2萬440人，共閱讀86萬1871本書，每名學生在這期、今年1月至6月認證活動期間平均閱讀42本書，其中國姓鄉乾峰國小全校41名學生閱讀4754本書，平均1人閱讀116本書，全縣最高。
文化局表示，依「愛看書」、「愛創作」認證選出學校團體獎、鄉鎮市圖書館總評獎，圖書館總評「愛看書」第1名草屯鎮立圖書館、第2名國姓鄉立圖書館，第3名名間鄉立圖書館，「愛創作」第1名國姓鄉立圖書館、第2名草屯鎮立圖書館、第3名南投市立圖書館。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言