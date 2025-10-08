全南投最愛閱讀 乾峰國小41學生半年看4754本書

南投縣文化局辦理「熊愛閱讀」計畫，今年1月至6月共2萬440名學生參與認證，共閱讀86萬1871本書，平均每人閱讀42本書，其中乾峰國小學生平均讀116本，是全縣最愛閱讀學校。

南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫「閱讀高手」及「心得達人」縣長獎出爐，共選出「閱讀高手」縣長獎17人、「心得達人」縣長獎36人及佳作37人。文化局今天頒獎，連續12年獲「心得達人」的文山國小畢業生羅浩瑀表示，謝謝家人及老師陪伴，也謝謝18度C文化基金會，每次得獎就可和家人去吃巧克力。

南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，感謝長期支持「熊愛閱讀」計畫的18度C文化基金會，並肯定所有參加的師生及協助推動的各鄉鎮市立圖書館，期許計畫持續落實，讓南投縣人人全齡樂活、終身學習。

文化局表示，與18度C文化基金會合辦「熊愛閱讀」，114-1期參與認證學校共128所、2萬440人，共閱讀86萬1871本書，每名學生在這期、今年1月至6月認證活動期間平均閱讀42本書，其中國姓鄉乾峰國小全校41名學生閱讀4754本書，平均1人閱讀116本書，全縣最高。

文化局表示，依「愛看書」、「愛創作」認證選出學校團體獎、鄉鎮市圖書館總評獎，圖書館總評「愛看書」第1名草屯鎮立圖書館、第2名國姓鄉立圖書館，第3名名間鄉立圖書館，「愛創作」第1名國姓鄉立圖書館、第2名草屯鎮立圖書館、第3名南投市立圖書館。

商品推薦