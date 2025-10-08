快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

全南投最愛閱讀 乾峰國小41學生半年看4754本書

中央社／ 南投縣8日電

南投縣文化局辦理「熊愛閱讀」計畫，今年1月至6月共2萬440名學生參與認證，共閱讀86萬1871本書，平均每人閱讀42本書，其中乾峰國小學生平均讀116本，是全縣最愛閱讀學校。

南投縣「熊愛閱讀」閱讀護照計畫「閱讀高手」及「心得達人」縣長獎出爐，共選出「閱讀高手」縣長獎17人、「心得達人」縣長獎36人及佳作37人。文化局今天頒獎，連續12年獲「心得達人」的文山國小畢業生羅浩瑀表示，謝謝家人及老師陪伴，也謝謝18度C文化基金會，每次得獎就可和家人去吃巧克力。

南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，感謝長期支持「熊愛閱讀」計畫的18度C文化基金會，並肯定所有參加的師生及協助推動的各鄉鎮市立圖書館，期許計畫持續落實，讓南投縣人人全齡樂活、終身學習。

文化局表示，與18度C文化基金會合辦「熊愛閱讀」，114-1期參與認證學校共128所、2萬440人，共閱讀86萬1871本書，每名學生在這期、今年1月至6月認證活動期間平均閱讀42本書，其中國姓鄉乾峰國小全校41名學生閱讀4754本書，平均1人閱讀116本書，全縣最高。

文化局表示，依「愛看書」、「愛創作」認證選出學校團體獎、鄉鎮市圖書館總評獎，圖書館總評「愛看書」第1名草屯鎮立圖書館、第2名國姓鄉立圖書館，第3名名間鄉立圖書館，「愛創作」第1名國姓鄉立圖書館、第2名草屯鎮立圖書館、第3名南投市立圖書館。

圖書館 南投縣 文化局

延伸閱讀

迎接國慶連假 中市府整合台中通APP提供旅遊資訊

南投旅遊好康月抽獎大揭密 Gogoro、涵碧樓住宿券、iPhone都有

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

郝龍斌訪南投拜會 許淑華叮嚀「要加油」

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

雲林偏鄉小校52人學力測驗成績驚人 國、英、數大幅領先全國平均

雲林縣四湖鄉南光國小是偏鄉小校，全校學生僅52人，今年學力檢測結果8月公布，三、四、五年級學生在國語、英文、數學三學科的...

文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強...

新北成州國小、十分國小幸福兩校攜手 城鄉文化交流

今(7)日新北市五股區成州國小一行親師生，前往平溪區十分國小進行一日的城鄉交流活動。此次活動結合在地文化與特色課程，兩校學生在交流中激盪創意、增進了解，留下滿滿回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。