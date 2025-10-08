雲林偏鄉小校52人學力測驗成績驚人 國、英、數大幅領先全國平均

雲林縣四湖鄉南光國小是偏鄉小校，全校學生僅52人，今年學力檢測結果8月公布，三、四、五年級學生在國語、英文、數學三學科的分數皆大幅高於全縣及全國平均，來自高雄的多美獅子長期支持學校藝能育才基金，對於學生英語學力檢測不亞於都會區學校也感到驚訝。

今年學力檢測結果8月公布，南光國小三至五年級的國語、數學科分數大幅領先全縣及全國平均，四、五年級的英語科也高於全縣及全縣平均，尤其五年級英語科平均分數88分，比全國平均74分高出許多。

高雄市多美、成功、南聖、玉山獅子會長期支持南光國小，日前多美獅子會再度捐贈10萬元給學校，會長沈增珠看到偏鄉學生有這樣的成績非常驚訝，沈增珠表示，通常都會區學校的英語學習資源較多，能力會比較好，南光國小的英語學力檢測分數這麼高，真的很不容易，多美獅子會肯定學生學生表現，也加贈孩子文具用品並為午餐加菜。

南光國小校長黃瑞璋說，近年學校英語學力測驗都領先全縣、全國平均，甚至與縣內私立學校並列第一，他認為應歸功於老師的用心，雖然偏鄉環境資源有限，但校內老師透過英語唱跳社團、各種闖關活動，甚至找來餐車讓學生用英語點餐，費盡心思打造英語口說環境，讓孩子輕鬆開口說英語，才能有這樣的成果。

黃瑞璋說，除了英語老師授課教英語之外，其他老師也都配合推動英語，包括落實課室英語、平常招呼語等，透過多元化的英語學習活動，彌補偏鄉資源不足，也讓說英語在南光國小變成很自然的一件事。

雲林縣四湖鄉南光國小是偏鄉小校，全校學生僅52人，今年學力檢測結果8月公布，三、四、五年級學生在國語、英文、數學三學科的分數皆大幅高於全縣及全國平均。圖／南光國小提供 來自高雄的多美獅子長期支持南光國小藝能育才基金，日前再度捐贈10萬元。圖／南光國小提供

商品推薦