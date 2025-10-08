中市太平區頭汴國小80周年慶 他們請小朋友吃一碗拉麵揭開序幕

今年是台中市太平區頭汴國小80周年，太平教育發展協會和市議員黃佳恬、東區富台里石國勳上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動，全校在微涼秋日裡享用美味拉麵和唐揚雞、炸豆腐等點心，為周年慶系列活動揭開序幕。

教育局主秘陳雅新也受邀一起上山與學童們共享拉麵，她感謝企業用實際行動傳遞溫暖，展現「膳的力量」，讓愛心遍及每一個角落。

頭汴國小活動現場除了布置成日式風情，黃佳恬和協會理事長劉明松還特別穿上日式和服，中午12時一到，就把拉麵送到學童們手上。現場拉麵香氣四溢，學童則開心地大口品嘗，笑聲與驚喜聲四起，不少學童說「這是第一次吃拉麵，超級開心」、「等了好幾個禮拜，終於等到了」。

黃佳恬說，偏鄉資源少，更需要各界幫助，她因此和石國勳里長媒合善心企業，捐贈這200份熱騰騰的「暖心拉麵」，增加小朋友的體驗，看到他們吃時的笑容，感覺這些天的努力準備都值得了。 台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動。圖／黃佳恬提供 台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動。圖／黃佳恬提供 台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動。圖／黃佳恬提供 台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動，市議員黃佳恬（中）和小朋友一起品嘗拉麵。圖／黃佳恬提供 台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動，市議員黃佳恬（左二）和小朋友一起品嘗拉麵。圖／黃佳恬提供

商品推薦