中市太平區頭汴國小80周年慶 他們請小朋友吃一碗拉麵揭開序幕

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區頭汴國小80周年，上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動。圖／黃佳恬提供
今年是台中市太平區頭汴國小80周年，太平教育發展協會和市議員黃佳恬、東區富台里石國勳上午特別舉辦「中秋送暖到校園嘗拉麵」活動，全校在微涼秋日裡享用美味拉麵和唐揚雞、炸豆腐等點心，為周年慶系列活動揭開序幕。

教育局主秘陳雅新也受邀一起上山與學童們共享拉麵，她感謝企業用實際行動傳遞溫暖，展現「膳的力量」，讓愛心遍及每一個角落。

頭汴國小活動現場除了布置成日式風情，黃佳恬和協會理事長劉明松還特別穿上日式和服，中午12時一到，就把拉麵送到學童們手上。現場拉麵香氣四溢，學童則開心地大口品嘗，笑聲與驚喜聲四起，不少學童說「這是第一次吃拉麵，超級開心」、「等了好幾個禮拜，終於等到了」。

黃佳恬說，偏鄉資源少，更需要各界幫助，她因此和石國勳里長媒合善心企業，捐贈這200份熱騰騰的「暖心拉麵」，增加小朋友的體驗，看到他們吃時的笑容，感覺這些天的努力準備都值得了。

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

雲林偏鄉小校52人學力測驗成績驚人 國、英、數大幅領先全國平均

雲林縣四湖鄉南光國小是偏鄉小校，全校學生僅52人，今年學力檢測結果8月公布，三、四、五年級學生在國語、英文、數學三學科的...

文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強...

新北成州國小、十分國小幸福兩校攜手 城鄉文化交流

今(7)日新北市五股區成州國小一行親師生，前往平溪區十分國小進行一日的城鄉交流活動。此次活動結合在地文化與特色課程，兩校學生在交流中激盪創意、增進了解，留下滿滿回憶。

