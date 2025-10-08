文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等5方案。其中文興國中已於今年8月交付第二階段A、C、D棟校舍，招收2個年級，預計2026年7月全區完工；二期工程興建工程經費7.3億，今天辦理工程發包，預計2027年8月完工。

新竹縣長楊文科表示，「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」是縣府施政主軸，教育經費編列平均佔總預算40％以上，顯示縣府對教育的建設及軟體設備的提升是不遺餘力的，並逐步落實縣府「五大高中方案」的承諾，「教育投資不能等」。

工務處長戴志君說，文興國中整體(包含國中部、高中部)的興建進度為94%，比預計進度超前2%，已經完成的外觀可看出客家竹編意象，用編織曲線成為校園美學。文興高中二期工程為因應改制完全中學，新建地上5層建物，增設活動中心綜合球場、展演廳及12間專科教室，建築面積約0.2公頃。

教育局長楊郡慈指出，文興高中預計於116學年度招生，預計逐年每年招收6個班，規劃半導體導論及實作課程為校訂課程，特與國立清華大學訂立「半導體教育-紮根養成計畫」培訓優秀種子教師發展半導體相關課程。

校長徐俊銘表示，學校不僅著重硬體設施，還將推動多元化課程，如閱讀教育、雙語教育、科技教育及自主學習等，致力於創造卓越的校園環境，並首創「半導體素養 × 社團學習」 創新模式，讓學生在每周2節社團課中，透過生活化、實作化、創意化的活動，逐步理解半導體原理，培養科技素養與動手實作能力。 文興國中二期工程興建工程經費7.3億，今天辦理工程發包，預計2027年8月完工。圖／縣府提供

