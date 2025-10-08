快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等5方案。圖／縣府提供
為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等5方案。圖／縣府提供

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等5方案。其中文興國中已於今年8月交付第二階段A、C、D棟校舍，招收2個年級，預計2026年7月全區完工；二期工程興建工程經費7.3億，今天辦理工程發包，預計2027年8月完工。

 

新竹縣長楊文科表示，「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」是縣府施政主軸，教育經費編列平均佔總預算40％以上，顯示縣府對教育的建設及軟體設備的提升是不遺餘力的，並逐步落實縣府「五大高中方案」的承諾，「教育投資不能等」。

 

工務處長戴志君說，文興國中整體(包含國中部、高中部)的興建進度為94%，比預計進度超前2%，已經完成的外觀可看出客家竹編意象，用編織曲線成為校園美學。文興高中二期工程為因應改制完全中學，新建地上5層建物，增設活動中心綜合球場、展演廳及12間專科教室，建築面積約0.2公頃。

 

教育局長楊郡慈指出，文興高中預計於116學年度招生，預計逐年每年招收6個班，規劃半導體導論及實作課程為校訂課程，特與國立清華大學訂立「半導體教育-紮根養成計畫」培訓優秀種子教師發展半導體相關課程。

 

校長徐俊銘表示，學校不僅著重硬體設施，還將推動多元化課程，如閱讀教育、雙語教育、科技教育及自主學習等，致力於創造卓越的校園環境，並首創「半導體素養 × 社團學習」 創新模式，讓學生在每周2節社團課中，透過生活化、實作化、創意化的活動，逐步理解半導體原理，培養科技素養與動手實作能力。

文興國中二期工程興建工程經費7.3億，今天辦理工程發包，預計2027年8月完工。圖／縣府提供 
文興國中二期工程興建工程經費7.3億，今天辦理工程發包，預計2027年8月完工。圖／縣府提供 

半導體 新竹 素養

延伸閱讀

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

憶聲轉型三支柱 發威

農水署工程師涉詐監造費5750元 判1年10月緩刑3年

串聯現有步道遠眺台中海線美景 沙鹿霞光步道完工啟用

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

文興國中改制完全中學 二期7.3億工程今發包 預計2027年啟用

為解決116學年度高中不足問題，新竹縣提出高中5大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強...

新北成州國小、十分國小幸福兩校攜手 城鄉文化交流

今(7)日新北市五股區成州國小一行親師生，前往平溪區十分國小進行一日的城鄉交流活動。此次活動結合在地文化與特色課程，兩校學生在交流中激盪創意、增進了解，留下滿滿回憶。

新學期小紅包！苑裡鎮公所發放國中小學生每人500元教育助學金

苗栗縣苑裡鎮今年第二次國中(小)學生教育助學金，每人500元，今天在鎮長劉育育帶隊下，公所團隊陸續前往各校發放，讓學童添...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。