新北成州國小、十分國小幸福兩校攜手 城鄉文化交流

今(7)日新北市五股區成州國小一行親師生，前往平溪區十分國小進行一日的城鄉交流活動。此次活動結合在地文化與特色課程，兩校學生在交流中激盪創意、增進了解，留下滿滿回憶。

活動上午，兩校師生一同參訪新平溪煤礦博物園區，由十分國小學生親自擔任導覽員，介紹礦區歷史與礦工生活，並實際體驗獨眼小僧煤礦車，讓成州師生對台灣早期礦業發展有更深刻的認識。

下午則回到十分國小校園，進行極具地方特色的「天燈再生紙」與「天燈絹印」手作活動。孩子們親手製作天燈再生紙，並在環保與傳統天燈上寫下心願，施放各五盞天燈，為自己與家人祈福。隨後也進行了兩校學生的手球聯誼課程，展現青春活力與運動精神。

成州國小校長利一奇表示，希望透過這樣的城鄉交流活動，不僅讓學生們走出課本、接觸不同生活經驗，更能讓兩校的特色課程相互激盪、拓展孩子們的視野。

十分國小校長吳忠霖也指出，此次活動是雙方交流合作的良好開始，十分國小致力於推廣在地文化，透過導覽解說與特色課程體驗，讓更多學生認識平溪的礦業歷史與文化底蘊。

