新學期小紅包！苑裡鎮公所發放國中小學生每人500元教育助學金
苗栗縣苑裡鎮今年第二次國中(小)學生教育助學金，每人500元，今天在鎮長劉育育帶隊下，公所團隊陸續前往各校發放，讓學童添購學習需要的圖書及文具用品，並鼓勵學子們多元學習、勇敢探索，共有2846位學子受惠，拿到新學期的小紅包。
經苑裡鎮公所統計，114年第一學期鎮內11所國中(小)班級學生人數計2933人，符合發放對象計2846人；受領人數，國中部分以縣立苑裡高中的國中部728人數最多，國小部分由客庄國小以497人奪冠。今年度第二次發放受惠學生2846人，共計發放142萬3000元。
鎮長劉育育表示，教育是翻轉人生的關鍵，公所雖然資源有限，但希望透過500元教育助學金，傳遞地方政府對孩子教育的支持與鼓勵，也勉勵孩子們能多主動幫助與關心身旁的人，善盡社會關懷，世界就能更美好。另外也要跟孩子們報告，今年度鎮公所辦理的兒童參與式預算票選活動，獲得第一名的是「碰碰水樂園」，屆時公所將會依提案兒童的想法，規畫有充氣泳池、水槍及水球的水樂園活動，歡迎大家來清涼一夏。
