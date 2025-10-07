快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

中央社／ 花蓮7日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，經各方努力復建，光復鄉公家機關及學校恢復上班、上課。花蓮縣政府統計7日上午統計逾8成學生到校。（花蓮縣政府提供）
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，經各方努力復建，光復鄉公家機關及學校恢復上班、上課。花蓮縣政府統計7日上午統計逾8成學生到校。（花蓮縣政府提供）

花蓮洪災導致光復鄉7所國中小學持續停課，隨搶災清淤暫告一段落，多數學校今天恢復實體上課，但有受災學生上午兩手空空到校無奈說：「我的書包都被大水沖走」。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天上午表示，除了光復商工仍然採取視訊上課教學外其他的學校光復國中、大進國小、光復國小都實體上課，但是因為大進國小仍然收容百餘名受災戶，所以採取學生跟災民分流，今天上午整體運作一切正常。

花蓮縣政府教育處長翁書敏表示，9月23日災後已立即請校方統計受災學生人數，同月29日備妥書包、教科書、簿本、文具等，配送到學校，今天復課由校方轉交給學生。

教育處表示，為照顧受災學生的需要，縣政府事前已將教科書、簿本、文具組及書包等學習用品送達各校；對於暫時無法返校的學生，也提供線上學習設備。花蓮縣學生輔導諮商中心團隊更進駐學校，提供災後心理諮商。

花蓮縣政府表示，災區內有光復國中、富源國中、光復國小、太巴塱國小、大進國小、西富國小和大興國小，合計546名學生，今天到校445名，到校率81.5%，線上上課27人；幼兒園總共有122名小朋友，今天到校64人，58人請假，非常感謝校長、教職員在災後以最快的速度讓校園、教室復原到可以讓學生安心、安全上課。

縣府教育處表示，感謝國軍、志工、校方、社區及相關單位的力量，全力投入校園整理工作，迅速完成校園環境整理。

此外，教育處已和警方詳細討論守護學生上下學的交通安全、校園維護等措施。翁書敏說，由於大進國小還收容安置100多名災民，在警方的協助下，已針對安置區域與教學活動空間做周延的區隔和動線規劃，讓學生在校上課期間能有適當空間。

復學首日，花蓮縣警察局表示，動員少年警察隊、婦幼警察隊及鳳林分局每校各2名警力，共6名警力，在學生上課時段進駐校區，協助校方嚴格管制進出人員，防止非校方人員及校外學生擅自進入校園干擾上課秩序。警方同步加強校園周邊巡守，確保校園內外治安穩定，讓學童能在安全無虞的環境中專心學習。

季連成表示，前進協調所特別指示加派警力協助學生安全，另有民眾反映縣道193線有人開快車，他要求花蓮縣警察局調用機動測速器，只要超速一定會照相罰錢，沒有任何理由，包括志工在內。

延伸閱讀

卓榮泰：救災時造謠滿足個人政治傾向 司法單位應主動偵辦

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災...災變中心請民眾要有撤離準備演練

花蓮洪患志工受傷感染病逝 中央前進協調所哀悼

相關新聞

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

花蓮洪災導致光復鄉7所國中小學持續停課，隨搶災清淤暫告一段落，多數學校今天恢復實體上課，但有受災學生上午兩手空空到校無奈...

長榮中學國中部多益成績亮眼 分享拿高分撇步

台南市長榮中學推動英語學習與國際教育，國中部3名學生多益測驗成績亮眼。國三學生李品澔拿到945分，周昱丞915分，謝允斌...

自製電影票、老師化身剪票員 興華國小打造真實難忘的一日電影院

雲林縣麥寮鄉興華國小地處偏鄉，學區內最近的電影院需車程40多分鐘，多位孩子從未踏進電影院，為讓學生感受觀影的儀式與樂趣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。