花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

花蓮洪災導致光復鄉7所國中小學持續停課，隨搶災清淤暫告一段落，多數學校今天恢復實體上課，但有受災學生上午兩手空空到校無奈說：「我的書包都被大水沖走」。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天上午表示，除了光復商工仍然採取視訊上課教學外其他的學校光復國中、大進國小、光復國小都實體上課，但是因為大進國小仍然收容百餘名受災戶，所以採取學生跟災民分流，今天上午整體運作一切正常。

花蓮縣政府教育處長翁書敏表示，9月23日災後已立即請校方統計受災學生人數，同月29日備妥書包、教科書、簿本、文具等，配送到學校，今天復課由校方轉交給學生。

教育處表示，為照顧受災學生的需要，縣政府事前已將教科書、簿本、文具組及書包等學習用品送達各校；對於暫時無法返校的學生，也提供線上學習設備。花蓮縣學生輔導諮商中心團隊更進駐學校，提供災後心理諮商。

花蓮縣政府表示，災區內有光復國中、富源國中、光復國小、太巴塱國小、大進國小、西富國小和大興國小，合計546名學生，今天到校445名，到校率81.5%，線上上課27人；幼兒園總共有122名小朋友，今天到校64人，58人請假，非常感謝校長、教職員在災後以最快的速度讓校園、教室復原到可以讓學生安心、安全上課。

縣府教育處表示，感謝國軍、志工、校方、社區及相關單位的力量，全力投入校園整理工作，迅速完成校園環境整理。

此外，教育處已和警方詳細討論守護學生上下學的交通安全、校園維護等措施。翁書敏說，由於大進國小還收容安置100多名災民，在警方的協助下，已針對安置區域與教學活動空間做周延的區隔和動線規劃，讓學生在校上課期間能有適當空間。

復學首日，花蓮縣警察局表示，動員少年警察隊、婦幼警察隊及鳳林分局每校各2名警力，共6名警力，在學生上課時段進駐校區，協助校方嚴格管制進出人員，防止非校方人員及校外學生擅自進入校園干擾上課秩序。警方同步加強校園周邊巡守，確保校園內外治安穩定，讓學童能在安全無虞的環境中專心學習。

季連成表示，前進協調所特別指示加派警力協助學生安全，另有民眾反映縣道193線有人開快車，他要求花蓮縣警察局調用機動測速器，只要超速一定會照相罰錢，沒有任何理由，包括志工在內。

