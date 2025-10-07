長榮中學國中部多益成績亮眼 分享拿高分撇步

台南市長榮中學推動英語學習與國際教育，國中部3名學生多益測驗成績亮眼。國三學生李品澔拿到945分，周昱丞915分，謝允斌900分，展現出超越同齡學生的國際語言能力。李品澔與謝允斌也是「全國生物科展冠軍」，展現科學實力與語言力，他們分享拿高分撇步。

李品澔分享，因從小就愛聽英文有聲書，隨時隨地都能沉浸其中，有「神奇樹屋」、「馴龍高手」、「貓戰士」系列等故事陪伴他成長，也啟發了對科學探索的濃厚興趣，進而走上科展之路；也大量閱讀「波西傑克森」與「哈利波特」系列，奠定了深厚的語感與閱讀習慣。他說，雖然沒有出國留學或遊學經驗，但透過參加台灣外師帶領的營隊，感受到與國際接軌的樂趣，成為他持續精進英文的動力。

品澔也分享考前準備經驗，他認為有兩點最關鍵，包含上網搜尋多益考試經驗分享，快速掌握解題技巧，以及是大量練習模擬考，熟悉題材與答題節奏。他建議學弟妹「不要只背單字，而是要熟悉考試邏輯。」

謝允斌說，平常透過多益課程與補習加強實力，考前大量累積單字，特別是閱讀BBC、CNN等新聞內容或英文小說，讓自己逐漸熟悉國際語境，但「多益不是一蹴可幾，要靠長期累積。」

老師表示，周昱丞同樣以高分展現實力，印證了長榮中學在英語教育與國際化課程上的深耕成果。學校結合課程設計與學生自主學習，不僅引領孩子們在科展舞台發光，更在英語測驗中展現不凡實力。

校長許德勝說，學生能在國中階段即展現接近滿分的英語能力，不僅展現了學校對語言教育的重視，也彰顯了學生的自律與熱情。未來持續推動國際教育，培養更多具全球競爭力的長榮青年。

商品推薦