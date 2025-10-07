長榮中學國中部多益成績亮眼 分享拿高分撇步
台南市長榮中學推動英語學習與國際教育，國中部3名學生多益測驗成績亮眼。國三學生李品澔拿到945分，周昱丞915分，謝允斌900分，展現出超越同齡學生的國際語言能力。李品澔與謝允斌也是「全國生物科展冠軍」，展現科學實力與語言力，他們分享拿高分撇步。
李品澔分享，因從小就愛聽英文有聲書，隨時隨地都能沉浸其中，有「神奇樹屋」、「馴龍高手」、「貓戰士」系列等故事陪伴他成長，也啟發了對科學探索的濃厚興趣，進而走上科展之路；也大量閱讀「波西傑克森」與「哈利波特」系列，奠定了深厚的語感與閱讀習慣。他說，雖然沒有出國留學或遊學經驗，但透過參加台灣外師帶領的營隊，感受到與國際接軌的樂趣，成為他持續精進英文的動力。
品澔也分享考前準備經驗，他認為有兩點最關鍵，包含上網搜尋多益考試經驗分享，快速掌握解題技巧，以及是大量練習模擬考，熟悉題材與答題節奏。他建議學弟妹「不要只背單字，而是要熟悉考試邏輯。」
謝允斌說，平常透過多益課程與補習加強實力，考前大量累積單字，特別是閱讀BBC、CNN等新聞內容或英文小說，讓自己逐漸熟悉國際語境，但「多益不是一蹴可幾，要靠長期累積。」
老師表示，周昱丞同樣以高分展現實力，印證了長榮中學在英語教育與國際化課程上的深耕成果。學校結合課程設計與學生自主學習，不僅引領孩子們在科展舞台發光，更在英語測驗中展現不凡實力。
校長許德勝說，學生能在國中階段即展現接近滿分的英語能力，不僅展現了學校對語言教育的重視，也彰顯了學生的自律與熱情。未來持續推動國際教育，培養更多具全球競爭力的長榮青年。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言