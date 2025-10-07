來義高中華府唱響排灣古謠 赴雙橡園國慶演出創首例

快訊

中央社／ 華盛頓6日專電

來義高中師生今天一身傳統族服，以國會山莊為背景，悠揚詮釋排灣族情感及對萬物的敬重，吸引掌聲及民眾駐足，彷彿將台僑帶回家鄉的純淨大地。訪團將在白宮前演出外，8日將創下先例，赴雙橡園於國慶活動表演。

來義高中來自台灣最南端的屏東縣，學生多為排灣族。經近10個月的籌備，訪團12人於4日赴美國交流。一行人在華府穿戴紋樣細緻的族服及頭飾，無比吸睛，於美國華盛頓國家大教堂（National Cathedral）外合影時，即免事先預約程序，獲邀入內參觀。

訪團今天的重頭戲是在國會大廈前接連演唱「細雨灑落群山」、「庫依的愛情」及原住民歌手阿爆的「Thank You」3首歌曲。

校長賴俠伶介紹，「細雨灑落群山」中的細雨代表男孩子的心意及思念，群山則是女孩子的身影，當細雨灑落群山，體現排灣族「愛不明說，而是透過眼神及陪伴」的含蓄愛情觀。

「庫依的愛情」取材自屏東泰武與佳興部落的真實故事，主軸為身分懸殊的愛情。排灣族階級意識嚴謹，階級不同便無法成婚。歌曲講述身分較低的男性無法靠近心儀的女孩子，只能在遠處凝望，表達心意。

Thank You則以排灣族語「Maljimalji masalu」（謝謝）為核心，表達對族人、土地與自然的致謝，讓古老文化在現代延續，讓更多人聽見原住民音樂的美。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）副主任陶智（Piero Tozzi）是在場聽眾之一，因為岳母也是屏東排灣族人，這場表演對他而言別具意義，出門前還研究歌曲意涵。「細雨灑落群山」及「庫依的愛情」對他而言特別動人。

訪團的學生需有英語溝通基礎、歌謠傳唱能力，經選拔脫穎而出，暑假期間密集訓練，其中不少人首次出國地點就是世界重心華府。

成員絲樂•法拉屋樂回憶公布訪團名單那天，不斷刷新放榜的網頁，看到自己的名字簡直不敢相信有機會出國，因為對她來說，「國外就是以前只有在手機裡面看到的樣子」。

訪團另也將在駐美代表處及白宮前獻唱，並於8日晚間在雙橡園為國慶活動壓軸演出，另將前往馬里蘭州當地高中與美國青年進行「歌唱交流」。

來義高中1968創校，是以排灣族學生為主的完全中學，致力推動原住民文化教育，開設小米農耕、部落議題、飲食文化、部落植物等多元課程，協助學生深入認識傳統文化，奠定未來學術與專業發展基礎，培育具文化傳承力的新世代部落領袖。

