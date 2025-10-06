自製電影票、老師化身剪票員 興華國小打造真實難忘的一日電影院

雲林縣麥寮鄉興華國小地處偏鄉，學區內最近的電影院需車程40多分鐘，多位孩子從未踏進電影院，為讓學生感受觀影的儀式與樂趣，校方上周在校內打造「一日電影院」，從購票、驗票到爆米花香氣瀰漫，電影院該有的細節無一錯過，老師更化身剪票員，讓全校師生在校園裡體驗一場真實又難忘的電影之旅。

興華國小日前在學校打造一日電影院，老師們挑選三部具有教育意義的電影，分三廳放映，教導主任蔡宗達為讓學生有親臨電影院之感，精心設計專屬電影票，學生需憑票入場，老師則化身剪票員，一邊收票一邊引導入座，校長王瓊慈更為學生準備爆米花，讓孩子們體驗充滿儀式感的電影欣賞課程。

蔡宗達表示，學校距離最近的電影院仍有一段車程，部分家長因為忙於工作、家務，可能無暇帶孩子到電影院看電影，學校申請「財團法人兒童文化藝術基金會」的「影像好玩藝計畫」，為孩子安排電影欣賞課程，希望透過影片讓學生接觸更多需要被關注的社會議題與人道關懷，引導學童思考並發揮自身的影響力。

其中高年級學生欣賞的影片是「我還小，但我能改變世界」，內容以世界各地青少年勇敢追夢、投身環境保護與社會關懷的事蹟為主軸；中年級選映「浪浪時光」，透過流浪貓狗的生命故事，讓孩子們理解寵物登記與動物保護的重要性；低年級則觀賞動畫「妖果小學2－金鑠鑠的真相小組」，寓教於樂中傳遞品德教育的價值。

四年級學生許心桐看電影看到眼眶泛紅，她說「電影中的流浪狗和流浪貓被主人棄養或殘忍對待，讓人覺得很傷心」；六年級學生卓靖紳則說，這次電影欣賞課程真的很像來到電影院，希望學校能繼續舉辦電影日活動。

王瓊慈說，透過這次電影日活動，不僅讓學生體驗了一場特別的電影學習活動，更希望電影成為孩子們看世界的另一窗口。

