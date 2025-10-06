快訊

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

小學生期待 「舊鞋救命、送愛到非洲」 台中神岡國小再次響應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡國小啟動「舊鞋救命」 活動，將再次透過募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，圖為該校曾募集鞋衣畫面。圖／神岡國小提供
台中市神岡國小啟動「舊鞋救命」 活動，將再次透過募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，圖為該校曾募集鞋衣畫面。圖／神岡國小提供

台中市神岡區神岡國小將再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，校長郭冠毅說，這場活動募物資也募心，讓小學生們體驗生命課程，本月最後一周開始募集，學生們很期待參與。

神岡國小校長郭冠毅表示，感謝陳建華老師號召師生與家長齊心協力，整理出家中完整、具包覆性的鞋子，搭配輕便衣物與A4尺寸以上包包，將這些日常用品化為守護生命的力量，傳遞到非洲有需要的孩子手中。

他說神岡國小參與的是一場愛心行動，更是一次深具教育意義的生命課程。孩子們透過實際付出，體會「最基本的需要，不是慈善，而是人權」的價值觀，從中學習珍惜、分享與關懷。

神岡國小下周將啟動神小的「鞋子大使」計畫，規劃「小志工的培訓」及「領域課程的結合」；活動預計10月最後一周開始蒐集，11月1日送往主辦單位，送給需要的人。

活動籌劃老師說，2019年上國語第一課「蚊帳大使」，他向學生們說，我們不要只有讀課文，我們也可以起而行動， 因而啟動了鞋子大使計畫。

配合舊鞋救命、送愛到非洲活動，召集每班一位鞋子大使，企劃、培訓、做海報、升旗宣傳、分工合作，到最後的募集、整理、送出，由師生一手包辦。神岡國小已舉辦過二次，所有捐贈者，老師都自費贈送一瓶飲料、一張學生寫的感謝卡；今年度希望增加反思寫作自由投稿，擇優錄取。

鞋子 非洲

延伸閱讀

經部：美國是重要出口市場 持續鞏固訂單

經部：美國為我科技、國防等合作夥伴 與德國、非洲並列重要市場

漢語會成為非洲的未來語言嗎？

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

相關新聞

花蓮光復鄉3校明天開學恢復授課！ 團隊入校消毒 文具課本皆到位

中秋連假最後一天，光復國中、光復國小、大進國小預定明天開學，各校也把握最後一天連假時間，加緊整理校園環境，清消團隊正進行...

台南4所國小分校停辦 廢校空間華麗轉身

國小為少子化衝擊第一線，南市去年4所國小的分校停辦，今年再有南化區西埔國小、玉山國小，以及新營區新橋、北門區雙春國小停辦...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

台南瑞峰國小明年熄燈 「在校3餐」留回憶

少子化海嘯難擋，台南南化區瑞峰國小將在明年8月1日吹熄燈號，併入北寮國小，校地擬轉型關懷據點；這所全市唯一「在校3餐」的...

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

網紅「潔媽」3日分享，明道高中一名男學生默默伸出「善意的一腳」，幫助一名獨自坐輪椅搭公車長者穩住輪椅，吸引9.2萬人按讚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。