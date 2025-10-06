小學生期待 「舊鞋救命、送愛到非洲」 台中神岡國小再次響應

台中市神岡區神岡國小將再次啟動「舊鞋救命」 活動，募集鞋、衣物與包包，協助非洲弱勢兒童改善生活條件，校長郭冠毅說，這場活動募物資也募心，讓小學生們體驗生命課程，本月最後一周開始募集，學生們很期待參與。

神岡國小校長郭冠毅表示，感謝陳建華老師號召師生與家長齊心協力，整理出家中完整、具包覆性的鞋子，搭配輕便衣物與A4尺寸以上包包，將這些日常用品化為守護生命的力量，傳遞到非洲有需要的孩子手中。

他說神岡國小參與的是一場愛心行動，更是一次深具教育意義的生命課程。孩子們透過實際付出，體會「最基本的需要，不是慈善，而是人權」的價值觀，從中學習珍惜、分享與關懷。

神岡國小下周將啟動神小的「鞋子大使」計畫，規劃「小志工的培訓」及「領域課程的結合」；活動預計10月最後一周開始蒐集，11月1日送往主辦單位，送給需要的人。

活動籌劃老師說，2019年上國語第一課「蚊帳大使」，他向學生們說，我們不要只有讀課文，我們也可以起而行動， 因而啟動了鞋子大使計畫。

配合舊鞋救命、送愛到非洲活動，召集每班一位鞋子大使，企劃、培訓、做海報、升旗宣傳、分工合作，到最後的募集、整理、送出，由師生一手包辦。神岡國小已舉辦過二次，所有捐贈者，老師都自費贈送一瓶飲料、一張學生寫的感謝卡；今年度希望增加反思寫作自由投稿，擇優錄取。

