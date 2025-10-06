花蓮光復鄉3校明天開學恢復授課！ 團隊入校消毒 文具課本皆到位

中秋連假最後一天，光復國中、光復國小、大進國小預定明天開學，各校也把握最後一天連假時間，加緊整理校園環境，清消團隊正進行環境消毒，新文具、課本皆已到位，學校也正聯絡確認學生狀況，若被安置在外縣市也會調派接駁車接送上下學，若真的無法來學校者也可已同步使用遠距授課。

光復國中校長黃建榮表示，學校只有一棟教學大樓，清理程度已差不多，不過操場、足球場因被大水淹壞，暫時無法使用，學生戶外課程可能要先暫停，體育館部分開學後會請人評估安全性，若沒有問題就會提供學生使用。

黃建榮說，目前校內學生共168人有部分學生是受災戶被安置在其他縣市，目前已租賃三台接駁車，接受住在較遠學生上下課，原則上還是希望學生都能回到學校實體上課，這幾天課程進度安排也會與科任老師做一些調整，看如何讓學生補上這兩周停課課程。

光復國小校長黃彤芳表示，學校共有102位學生，目前也正在聯繫是否都能來上課，今天校內已開始清消，收容處部分則等政府指令，看是否會做撤離，但會先把教學區及收容處隔開，學校也有接駁車會接送學生上放學。

至於光復商工因受損較為嚴重，明天會先採線上上課，光復商工校長陳德明表示，教學區清理程度約已完成70-80%，主要是學校地下室尚未清理完，雖對教學影響不大，但考量到清理期間進出人員教職員複雜，還是先採遠距，教育部也有先補助學生網路相關設備，並送至學生家或請學生領取，相關資訊設備皆沒問題。 中秋連假最後一天，光復國中、光復國小、大進國小預定明天開學，各校也把握最後一天連假時間，加緊整理校園環境，清消團隊正進行環境消毒，新文具、課本皆已到位。記者曾原信／攝影

商品推薦