台南4校停辦 廢校空間華麗轉身

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市南化西埔國小停辦後，校區成為多元化社區學習樂園。圖／南市教育局提供
台南市南化西埔國小停辦後，校區成為多元化社區學習樂園。圖／南市教育局提供

國小為少子化衝擊第一線，南市去年4所國小的分校停辦，今年再有南化區西埔國小、玉山國小，以及新營區新橋、北門區雙春國小停辦，都併入別校，地方盼廢校空間別閒置，市府表示，加入因應老年化的用途，功能沒變，反而更多元。

西埔、玉山、新橋、雙春國小，分別併入南化區南化國小、南化區北寮國小、新營區新興國小、北門區蚵寮國小。西埔的校區要做社區學習的基地；玉山兼具瑞峰國小的師生宿舍；新橋已有3個機構要認養，打造老人家的學堂；雙春校區目前暫做風災安置所，未來是學校海洋教育基地。

西埔校區由深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養，提供近20名學童課後學習輔導。南市教育局長鄭新輝說，未來在西埔校區規畫多元方案，包括推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立南化數位機會中心；南化國小校長張理誠也說，有熱情的校友、里民和退休校長組成「西埔校區志工團」，持續結合熱心團隊規畫多元活動。

原玉山國小以山野教育為特色，停辦後此特色融入北寮國小的特色教育。

鄭新輝也說，南化區瑞峰國小因偏遠，併入北寮後，上下學時間也要各近1小時，因此另規畫玉山國小部分校舍為宿舍，讓瑞峰師生住宿，並提供五星級住宿環境，且還有舍監、管理員提供放學後最好的讀書及休息環境。

新營新興國小校長張菁峯表示，原新橋國小是百年老校，校內有多棵老樹，目前已有中華民國脊椎損傷協會、新營社大、新營樂齡中心申請認養，規畫成關懷老人與環境的學習基地，開辦種植、溫室水耕、教導老人家學習用3C、影片剪輯與製作、音樂學習，以及防跌倒、增強肌力等課程。

蚵寮國小校長王建堯則說，雙春校區分校舍暫時做為受災戶的安置所，而為了活化校區，暑假安排學生來此上課學習，也持續有其他學習活動，並針對既有的海洋教育特色來發展，積極媒介機構、團體認養。

台南 廢校

相關新聞

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

網紅「潔媽」3日分享，明道高中一名男學生默默伸出「善意的一腳」，幫助一名獨自坐輪椅搭公車長者穩住輪椅，吸引9.2萬人按讚...

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

眾所期待的中秋節連假到來，一名女國中生卻在Threads哀嚎自己是在放連假不是放暑假，並公開老師們指定的超狂連假作業，兩張照片可見黑板上滿滿的作業，還包含即將到來的考試，許多學生崩潰喊「這哪是放假？」。

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

台南4校停辦 廢校空間華麗轉身

國小為少子化衝擊第一線，南市去年4所國小的分校停辦，今年再有南化區西埔國小、玉山國小，以及新營區新橋、北門區雙春國小停辦...

