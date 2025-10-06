台南4校停辦 廢校空間華麗轉身

國小為少子化衝擊第一線，南市去年4所國小的分校停辦，今年再有南化區西埔國小、玉山國小，以及新營區新橋、北門區雙春國小停辦，都併入別校，地方盼廢校空間別閒置，市府表示，加入因應老年化的用途，功能沒變，反而更多元。

西埔、玉山、新橋、雙春國小，分別併入南化區南化國小、南化區北寮國小、新營區新興國小、北門區蚵寮國小。西埔的校區要做社區學習的基地；玉山兼具瑞峰國小的師生宿舍；新橋已有3個機構要認養，打造老人家的學堂；雙春校區目前暫做風災安置所，未來是學校海洋教育基地。

西埔校區由深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養，提供近20名學童課後學習輔導。南市教育局長鄭新輝說，未來在西埔校區規畫多元方案，包括推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立南化數位機會中心；南化國小校長張理誠也說，有熱情的校友、里民和退休校長組成「西埔校區志工團」，持續結合熱心團隊規畫多元活動。

原玉山國小以山野教育為特色，停辦後此特色融入北寮國小的特色教育。

鄭新輝也說，南化區瑞峰國小因偏遠，併入北寮後，上下學時間也要各近1小時，因此另規畫玉山國小部分校舍為宿舍，讓瑞峰師生住宿，並提供五星級住宿環境，且還有舍監、管理員提供放學後最好的讀書及休息環境。

新營新興國小校長張菁峯表示，原新橋國小是百年老校，校內有多棵老樹，目前已有中華民國脊椎損傷協會、新營社大、新營樂齡中心申請認養，規畫成關懷老人與環境的學習基地，開辦種植、溫室水耕、教導老人家學習用3C、影片剪輯與製作、音樂學習，以及防跌倒、增強肌力等課程。

蚵寮國小校長王建堯則說，雙春校區分校舍暫時做為受災戶的安置所，而為了活化校區，暑假安排學生來此上課學習，也持續有其他學習活動，並針對既有的海洋教育特色來發展，積極媒介機構、團體認養。

商品推薦