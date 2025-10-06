台南瑞峰國小明年熄燈 「在校3餐」留回憶
少子化海嘯難擋，台南南化區瑞峰國小將在明年8月1日吹熄燈號，併入北寮國小，校地擬轉型關懷據點；這所全市唯一「在校3餐」的國小，30年來獨特生態教育、無微不至的關懷制度，為國內偏鄉教育寫下溫暖而深刻的篇章。
瑞峰國小位在深山中，南179線從旁而過，由於此公路經過台南的公路最高點，瑞峰國小被稱「最高學府」，學區關山里人口有1千多人，但實際居住僅約兩百人，學生逐年減少，目前國小生9人，今年一年級新生0人。教審會通過下學年度停辦，併入車程超過40分鐘的北寮國小。南市教育局長鄭新輝說，為確保孩子能安穩過渡，特別規畫將玉山國小改建為宿舍，提供統一照顧。
回顧過往，校方用溫暖填補偏鄉的缺口，校長王怡仁說，2006年發現有學生因家長一早務農，只能拿餅乾和冰棒果腹，決定為學生準備早餐、後來連晚餐也提供，成為「在校3餐」國小，經費全都來自水庫回饋金與樂活基金會等團體的贊助。
為了彌補文化刺激的不足，長年推動城鄉交流，王怡仁回憶，1994年出任老師時，帶孩子去逛百貨公司，他們光是搭手扶梯就玩了40分鐘；2006年帶學生至淡水，有學生竟是第1次吃到剉冰，這份震撼讓他返校後買了台製冰機，至今仍在使用。
瑞峰國小還打破年級建制，以「家族式學習」將全校學生以動植物為名分3個家族，學生在6年中會輪流加入不同家族，進行深度的主題式學習；王怡仁分享，自己兒子參加了蜘蛛家族，深刻理解到蜘蛛在生態中角色，回家後甚至阻止家人傷害屬於益蟲的白額高腳蛛。
