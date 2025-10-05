快訊

中秋烤肉要小心！午後對流旺盛 4縣市大雨特報「一路下到晚上」

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

聽新聞
0:00 / 0:00

少子化的衝擊與再生 台南4所停辦國小打造新學習基地

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南化西埔國小停辦後，校區成為多元化社區學習樂園。圖／南市教育局提供
台南市南化西埔國小停辦後，校區成為多元化社區學習樂園。圖／南市教育局提供

台南市今年有南化西埔國小、玉山國小，以及新營新橋、北門雙春國小停辦，分別併入南化、北寮、新興、蚵寮國小，雖然停辦，但功能沒變，反而更多元，都加入因應老齡化的因素。雙春校區目前暫做風災安置所，未來是學校海洋教育基地，新橋已有3個機構要認養，打造老人家的學堂；玉山則兼具瑞峰師生的宿舍，西埔則是社區學習的基地。

蚵寮國小校長王建堯說，雙春校區位在社區外，魚塭環繞，以海洋為特色，之前因為風災關係，部分房子受損，部分校舍暫時做為受災戶的安置所。為了活化校區，除了暑假安排排學生來此上課學習外，也持續有其他學習活動，並針對既有的海洋教育特色，以生態、環境、食育、藝術為架構來發展，積極媒介機構、團體認養。

王建堯說，蚵寮國小是北門區學生人數最多學校，目前有64人，其中一年級12人，感謝蚵寮保安宮主任委員鼓勵「在地學生在地讀」，新生發1萬元獎金，若有兄姊在蚵寮國小就讀加發1萬，有4人就各領到2萬元。

原玉山國小以山野教育為特色，停辦後此特色融入北寮國小的特色教育。教育局長鄭新輝說，瑞峰國小因偏遠，併入北寮後，上下學時間也要各近1小時，因此另規畫玉山國小部分校舍為宿舍，讓瑞峰師生住宿，並提供五星級住宿環境，且還有舍監、管理員提供放學後最好的讀書及休息環境。

新營新興國小校長張菁峯表示，原新橋國小是百年老校，校園環境好，校內有多棵老樹，都是校友、社區居民共同的記憶。目前已有中華民國脊椎損傷協會、新營社大、新營樂齡中心申請認養，規畫成關懷老人與環境的學習基地，開辦種植、溫室水耕、教導老人家學習用用3C、影片剪輯與製作、音樂學習，以及防跌倒、增強肌力等課程。

西埔校區由深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養，推動在地教育與社區服務，協會已爭取鴻海教育基金會「鴻海星光計畫」，提供近20名學童課後學習輔導。教育局長鄭新輝說，未來在西埔校區規畫多元方案，包括舉辦農業營推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立「南化數位機會中心」，提升居民數位資訊能力。

南化國小校長張理誠也說，有熱情的校友、里民和退休校長組成「西埔校區志工團」，共同守護著西埔校區的每一寸土地，讓這裡永遠保持最美麗的樣貌，未來持續結合熱心團隊規畫多元活動，服務更多在地居民。

認養 玉山 北門

延伸閱讀

珍古德的「根與芽」在台南茁壯 化為青年世代守護家鄉的力量

停辦不廢校！台南南化西埔國小校區轉身成社區學習基地

當文化遇上科技！台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想設計

影／秋冬是情緒低落季節 南市推心靈處方箋 「永保安康要帶」

相關新聞

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

網紅「潔媽」3日分享，明道高中一名男學生默默伸出「善意的一腳」，幫助一名獨自坐輪椅搭公車長者穩住輪椅，吸引9.2萬人按讚...

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

眾所期待的中秋節連假到來，一名女國中生卻在Threads哀嚎自己是在放連假不是放暑假，並公開老師們指定的超狂連假作業，兩張照片可見黑板上滿滿的作業，還包含即將到來的考試，許多學生崩潰喊「這哪是放假？」。

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

南化瑞峰國小將吹熄燈號 「在校3餐」留下最溫暖篇章

不敵少子化，台南市去年有4所國小的分校停辦，今年再有4所國小停辦，接著南化瑞峰國小也將在明年8月1日吹熄燈號併入北寮國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。