少子化的衝擊與再生 台南4所停辦國小打造新學習基地

台南市今年有南化西埔國小、玉山國小，以及新營新橋、北門雙春國小停辦，分別併入南化、北寮、新興、蚵寮國小，雖然停辦，但功能沒變，反而更多元，都加入因應老齡化的因素。雙春校區目前暫做風災安置所，未來是學校海洋教育基地，新橋已有3個機構要認養，打造老人家的學堂；玉山則兼具瑞峰師生的宿舍，西埔則是社區學習的基地。

蚵寮國小校長王建堯說，雙春校區位在社區外，魚塭環繞，以海洋為特色，之前因為風災關係，部分房子受損，部分校舍暫時做為受災戶的安置所。為了活化校區，除了暑假安排排學生來此上課學習外，也持續有其他學習活動，並針對既有的海洋教育特色，以生態、環境、食育、藝術為架構來發展，積極媒介機構、團體認養。

王建堯說，蚵寮國小是北門區學生人數最多學校，目前有64人，其中一年級12人，感謝蚵寮保安宮主任委員鼓勵「在地學生在地讀」，新生發1萬元獎金，若有兄姊在蚵寮國小就讀加發1萬，有4人就各領到2萬元。

原玉山國小以山野教育為特色，停辦後此特色融入北寮國小的特色教育。教育局長鄭新輝說，瑞峰國小因偏遠，併入北寮後，上下學時間也要各近1小時，因此另規畫玉山國小部分校舍為宿舍，讓瑞峰師生住宿，並提供五星級住宿環境，且還有舍監、管理員提供放學後最好的讀書及休息環境。

新營新興國小校長張菁峯表示，原新橋國小是百年老校，校園環境好，校內有多棵老樹，都是校友、社區居民共同的記憶。目前已有中華民國脊椎損傷協會、新營社大、新營樂齡中心申請認養，規畫成關懷老人與環境的學習基地，開辦種植、溫室水耕、教導老人家學習用用3C、影片剪輯與製作、音樂學習，以及防跌倒、增強肌力等課程。

西埔校區由深耕南化多年的台灣金古記念生命關懷協會認養，推動在地教育與社區服務，協會已爭取鴻海教育基金會「鴻海星光計畫」，提供近20名學童課後學習輔導。教育局長鄭新輝說，未來在西埔校區規畫多元方案，包括舉辦農業營推廣友善耕作技術、設立新住民據點提供家庭支持，並向教育部申請成立「南化數位機會中心」，提升居民數位資訊能力。

南化國小校長張理誠也說，有熱情的校友、里民和退休校長組成「西埔校區志工團」，共同守護著西埔校區的每一寸土地，讓這裡永遠保持最美麗的樣貌，未來持續結合熱心團隊規畫多元活動，服務更多在地居民。

