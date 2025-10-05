南化瑞峰國小將吹熄燈號 「在校3餐」留下最溫暖篇章

不敵少子化，台南市去年有4所國小的分校停辦，今年再有4所國小停辦，接著南化瑞峰國小也將在明年8月1日吹熄燈號併入北寮國小。這所全市唯一「極偏」，也是「在校3餐」的國小，30年來以生態教育為特色，而師生間如家人般的緊密情誼，將為國內偏鄉教育寫下溫暖而深刻的篇章。

瑞峰國小位在深山中，南179線從旁而過，由於此公路經過台南的公路最高點，瑞峰國小被稱「最高學府」，關山里人口有1千多人，但實際居住僅約兩百人，受少子化影響，學生逐年減少，目前國小生9人，今年一年級新生0人。也因不敵少子化，教審會通過，下學年度停辦，併入車程超過40分鐘的北寮國小。

校長王怡仁在受訪時表示，瑞峰國小的特色課程始於1995年，由曾獲「史懷哲教育獎」的林瑞崑、陳彩芳老師夫婦發起，最初只是帶領學生在溪邊探索與觀察的遊玩活動。在歷任校長的支持下，後來發展為全校性的特色課程，設立「瑞風日」，每周三全校師生共同上課，探討生態與全球環境議題。

學校更打破年級建制的「家族式學習」，將全校學生以動植物為名分3個家族。學生在6年中會輪流加入不同家族，進行深度的主題式學習。王怡仁分享「我兒子因為參加了蜘蛛家族，深刻理解到蜘蛛在生態中的角色，回家後甚至會挺身而出，阻止家人傷害家中的益蟲（白額高腳蛛）。」。這種將生命教育融入生活的教學方式，讓每個孩子都成為守護環境的「小小解說員」，並在相關比賽中屢獲佳績。如今因學生數過少，家族課程已轉為全校性的綜合生態課程。

瑞峰國小用溫暖填補偏鄉的缺口，校長說，2006年發現有學生因家長一早務農，只能拿餅乾和冰棒果腹，營養堪憂，決定為學生準備早餐，後來連午餐也提供，成為「在校3餐」國小，經費全都來自水庫回饋金與樂活基金會等團體的贊助。如今，孩子們早上七點到校吃早餐，下午四點放學後留校課輔，直到六點用完晚餐後才由家長接回，學校成為了他們最溫暖的避風港。

為了彌補文化刺激的不足，學校長年推動「城鄉交流」，王怡仁回憶，1994年出任老師時，帶孩子去逛百貨公司，他們光是搭手扶梯就玩了40分鐘；2006年帶學生至淡水，有名學生竟是人生第一次吃到剉冰，這份震撼讓他返校後立刻買了一台製冰機，至今仍在使用。「這些看似微小的事情，卻是串起孩子與世界連結的珍貴橋梁。」

教育局長鄭新輝說，明年停辦後，學生將轉至北寮國小就讀，為確保孩子們能安穩過渡，教育局也特別規畫將玉山國小改建為宿舍，提供統一照顧。瑞峰國小的校地未來轉型為社區的關懷據點或長照中心，繼續服務在地居民。雖然學校即將謝幕，但其獨特的生態課程、無微不至的關懷制度，以及教導孩子們熱愛生命與環境的精神，將永續傳承，成為學生們心中最寶貴的資產。 台南市南化瑞峰國小不敵少子化，下學年起停辦，併入北寮國小。記者鄭惠仁／攝影 台南市南化瑞峰國小不敵少子化，下學年起停辦，併入北寮國小。該校因學生人數少，老師有更多時間為學生做差異化教學。記者鄭惠仁／攝影

商品推薦