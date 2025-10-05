搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一名明道中學男學生為一名獨自坐輪椅搭公車的長者，以腳卡住輪子當「車輪擋」（紅圈處），感動很多人。圖／取自「潔媽」臉書粉專
一名明道中學男學生為一名獨自坐輪椅搭公車的長者，以腳卡住輪子當「車輪擋」（紅圈處），感動很多人。圖／取自「潔媽」臉書粉專

網紅「潔媽」3日分享，明道高中一名男學生默默伸出「善意的一腳」，幫助一名獨自坐輪椅公車長者穩住輪椅，吸引9.2萬人按讚；對此，明道中學校友會證實，校方已找到行善的男學生，並將表揚，男學生也靦腆地說：「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。

「潔媽」分享，在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，她注意到坐在旁邊滑手機的男學生，雖然沒有開口，也沒有說什麼，只是默默把腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」。󠀠

「那一刻，我被他的善舉給感動了」。「潔媽」表示，什麼是善良？這就是善良。充滿溫暖以及貼心，除了實際層面的幫忙，連心裡層面都注意到了。男學生可能讀出老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己。但為了老先生的安全，學生默默拿自己的腳當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓對方有心理負擔。󠀠

「潔媽」表示，默默的善舉，就像黑夜裡的一束光。台灣社會很需要這樣的正向力量，希望能一傳十、十傳百。她特地看了一下這名助人的學生穿的制服，發現是明道高中的學生。真心希望明道高中的老師能給這位同學一個嘉獎。「什麼是好榜樣？這就是最好的榜樣啊！」

這篇PO文已逾9.2萬人按讚，網友表示，「最近的年輕人『出腳』，這種腳才值得大聲叫好」、「這個腳才是善良超人的腳」、、「看到未來的希望，心地善良又富愛心」、「尊重別人的老人跟不尊重別人的老人都會被出腳，只是方式不太一樣」、「我喜歡這一伸腳，勝過那一飛踢腳」、「左腳跟右腳，左腳助人善，右腳踹人飛，這就是教育」、「同樣是隻有力的腿~，這隻卻是充滿愛善~感謝潔媽分享愛。」

明道中學校友會也在底下留言表示，學校已經找到這個大男孩了～他靦腆地說：「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到這麼單純的舉動，竟帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。

明道中學校友會表示，校長將在朝會上與全校同學分享這段溫暖的故事，但不會透露孩子的個資，會私下與他見面，親自表達感謝與表揚；「勿以善小而不為」，這則貼文也意外釣出好多校友留言，「藍色榮耀，暖心傳承，你我共享！」明道人都秉持著童軍精神「日行一善」！

