搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦
網紅「潔媽」3日分享，明道高中一名男學生默默伸出「善意的一腳」，幫助一名獨自坐輪椅搭公車長者穩住輪椅，吸引9.2萬人按讚；對此，明道中學校友會證實，校方已找到行善的男學生，並將表揚，男學生也靦腆地說：「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。
「潔媽」分享，在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，她注意到坐在旁邊滑手機的男學生，雖然沒有開口，也沒有說什麼，只是默默把腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」。
「那一刻，我被他的善舉給感動了」。「潔媽」表示，什麼是善良？這就是善良。充滿溫暖以及貼心，除了實際層面的幫忙，連心裡層面都注意到了。男學生可能讀出老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己。但為了老先生的安全，學生默默拿自己的腳當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓對方有心理負擔。
「潔媽」表示，默默的善舉，就像黑夜裡的一束光。台灣社會很需要這樣的正向力量，希望能一傳十、十傳百。她特地看了一下這名助人的學生穿的制服，發現是明道高中的學生。真心希望明道高中的老師能給這位同學一個嘉獎。「什麼是好榜樣？這就是最好的榜樣啊！」
這篇PO文已逾9.2萬人按讚，網友表示，「最近的年輕人『出腳』，這種腳才值得大聲叫好」、「這個腳才是善良超人的腳」、、「看到未來的希望，心地善良又富愛心」、「尊重別人的老人跟不尊重別人的老人都會被出腳，只是方式不太一樣」、「我喜歡這一伸腳，勝過那一飛踢腳」、「左腳跟右腳，左腳助人善，右腳踹人飛，這就是教育」、「同樣是隻有力的腿~，這隻卻是充滿愛善~感謝潔媽分享愛。」
明道中學校友會也在底下留言表示，學校已經找到這個大男孩了～他靦腆地說：「只是個小動作，沒什麼啦！」沒想到這麼單純的舉動，竟帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。
明道中學校友會表示，校長將在朝會上與全校同學分享這段溫暖的故事，但不會透露孩子的個資，會私下與他見面，親自表達感謝與表揚；「勿以善小而不為」，這則貼文也意外釣出好多校友留言，「藍色榮耀，暖心傳承，你我共享！」明道人都秉持著童軍精神「日行一善」！
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言