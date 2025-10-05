聽新聞
中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著
眾所期待的中秋節連假到來，一名女國中生卻在Threads哀號自己是在放連假，不是放暑假，並公開老師們指定的超狂連假作業，兩張照片可見黑板上滿滿的作業，還包含即將到來的考試，許多學生崩潰喊「這哪是放假？」
原PO附上了兩張教室的黑板照，國、英、數、社、自幾乎每個科目都交代了作業，不僅如此，還有滿滿的考試預告，光是物理、化學、公民老師的考卷就有八張，更有數不完的習作和習題，有的作業甚至要自行對答案。黑板末端，還要求學生即使是連假，周六仍要上線上公民課。
22項作業與考試讓學生幾乎崩潰，黑板中間還有人幽默寫下「地理沒有，最優質」，讚嘆只有地理老師佛心沒有出作業，也有人哀號地表示「太多了，omg」、「請大家要活著」。
貼文讓許多學生看了很有共鳴，無奈感嘆別人中秋節在吃烤肉，而自己只能委屈地吞考卷，原PO更苦笑，「我是放連假，不是放暑假」，還有其他學生留言「很充實」、「我們也要線上上生物」。
