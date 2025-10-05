嘉市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校 傳承志航精神迎校慶

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校。圖／嘉義市政府提供

中秋與國慶前夕，嘉義市志航國小舉辦「第一屆畢業生返校活動」，這群於1968年畢業的校友，相隔超過半世紀重返校園，頭髮斑白的學長姐與童稚學弟妹一同向高志航烈士銅像致敬、合影，展現志航精神的延續。

市長黃敏惠表示，志航國小承載嘉義教育的歷史記憶，也具「空軍子弟學校」的人文底蘊。第一屆校友多年後仍心繫母校、主動返校，是志航精神最真摯的展現。傳承高志航將軍的勇敢精神，勇於挑戰、不畏風雨。

教育處長郭添財指出，今年適逢志航國小創校75週年，校友返校別具象徵意義。校友捐贈紀念碑與祝福，象徵對母校的感恩與支持。教育處也將持續協助學校推動雙語、藝術及國際交流，延續嘉義教育榮光。

共有32名校友從美國、台北、台中等地返校，加上眷屬共43人齊聚。3名代表王泰隆、崔海川、王若森號召同窗共襄盛舉。雖皆年逾7旬，仍神采奕奕，相約3年後再重聚。校長鄭宛鈺與家長會長王御蘊熱情迎接。鄭宛鈺表示，有志航之名與精神的地方，就是最道地的志航國小。

活動期間，學生與校友熱絡互動。學生表示與學長姐聊天、合照很新鮮，導師也認為這是難得的生命體驗。校友贈送國旗貼紙與紀念碑，象徵歷史記憶與校友情誼綿長。校方準備校慶提袋與飛機餅乾，營造濃厚懷舊氛圍。校友感動表示，看見新生代充滿朝氣，更確信志航精神已代代相傳。

嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校70載情誼見證志航精神傳承。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校70載情誼見證志航精神傳承。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校，與學弟妹在高志航雕像前合影留念。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校，與學弟妹在高志航雕像前合影留念。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校70載情誼見證志航精神傳承。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友睽違半世紀返校70載情誼見證志航精神傳承。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友照片。圖／嘉義市政府提供
嘉義市志航國小第一屆校友照片。圖／嘉義市政府提供

