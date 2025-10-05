私校拚招生「做中學」 以「科學素養」迎戰少子化

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
學生以平板拍攝鏡下影像，現場展示細胞紋理與形態，練習以影像與口語清楚表達科學發現。記者鄭惠仁／攝影
學校面臨少子化，都遇到減班及招不到學生的問題，私校的挑戰更是嚴峻，也都用特色吸引學生就讀。台南市長榮中學國中部用「科學研究素養營」來彰顯特色，中秋連假前已舉辦第一梯次，接著11月還有第2梯次。校長許德勝表示，此營隊由科展冠軍級師資帶領，能把抽象概念轉為具體體驗，激發孩子長期學習動能。

校方指出，為國小高年級生舉辦的「2025科學研究素養營」，由第65屆全國生物科展冠軍指導老師卓猛暉領軍授課，結合破冰活動、情境任務與實作實驗，帶領孩子在做中學、學中悟，培養觀察力、探究力與表達力。

活動從「破冰遊戲」開場，老師說，孩子們剛開始有些怕生，但在老師引導下逐漸放開，最後甚至勇敢搶答，現場氣氛從靦腆轉為熱烈。進入「微觀探險任務」時，學員分組學習調片、對焦與紀錄；現場可見學生俯身專注在顯微鏡前，並將顯微鏡連接攝影鏡頭與平板載具，即時把影像截圖、列印出來，再貼到學習單上描繪與標註，讓觀察成果化為具體紀錄。

學生分享，這次營隊「不只是上課，而是真的把科學玩出來」；「第一次自己做載玻片，好像把小宇宙裝進鏡頭裡」在動手實驗的過程中，學會如何觀察細節、與同伴討論並勇於發表，讓科學成為充滿樂趣的冒險。

校方表示，接續有11月9日有第2梯次科學研究素養營，11月9日舉行，另11月22日上午除大場次的「多元素養營」，並同步舉行家長場的多元課程說明會，展現全面培育學生的教育藍圖。

學生專注操作顯微鏡，親眼觀察細胞世界的奧秘，在動手實驗中培養精準觀察力與紀錄能力。記者鄭惠仁／攝影
