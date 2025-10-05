快訊

哈隆颱風生成 粉專揭3條可能路徑這種可能性最大

又有雙颱了！哈隆颱風凌晨生成增強中 吳德榮揭最新路徑、對台影響

全國整體治安滿意度 僅51%

市立中小學及幼兒園導師工作量補貼卻少 市府：進行財務評估

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市議員曾資程指出，竹市市立中小學及幼兒園導師工作量龐大，每月導師費僅3000元，且已13年未調整，應該調升；市府回應，已進行財務評估，將召集學校、教師及家長團體研議配套。圖／報系資料照
新竹市議員曾資程指出，竹市市立中小學及幼兒園導師工作量龐大，每月導師費僅3000元，且已13年未調整，應該調升；市府回應，已進行財務評估，將召集學校、教師及家長團體研議配套。圖／報系資料照

因大量人口移入，學齡人口快速成長，新竹市出現「逆少子化」特殊現象，市議員曾資程指出，竹市市立中小學幼兒園導師工作量龐大，每月導師費僅3000元，且已13年未調整，應該調升，呼籲市府重視；市府回應，已進行財務評估，將召集學校、教師及家長團體研議配套。

市府教育處表示，議員建議導師費由3000元調整提升至6000元，目前代理市長邱臣遠已經要求教育處進行財務評估與制度檢討，將召集學校、教師及家長團體共同研議配套，力求在財政許可下適度調整，營造更友善的教學環境。

另外，市府已宣布114學年度起修正授課節數標準，大幅降低兼任行政職教師的授課時數，涵蓋主任、組長、副組長及協助行政教師，修正後更居非六都之首，展現在教育政策上的前瞻與用心。市府將持續透過導師費檢討與行政專職化，減輕教師負擔、提升教育品質。

曾資程說，市立中小學及幼兒園導師除了要負擔日常課務，還得在導師時間、午餐、午休、打掃時進行生活教育指導，協助收取代收代辦費，處理各種行政庶務，下課後負責親師溝通，關心孩子狀況。

據他觀察，導師們還要面對潔牙、含氟漱口水、環境檢核、蟯蟲檢查、視力追蹤、齟齒記錄、書包測重、閱讀認證、期末評語、社團調查、放學路隊、營養午餐滿意度調查，工作量大，內容多。

曾資程指出，此外，導師們甚至還要投入運動會、園遊會、各類競賽的指導與籌辦，這麼龐大的工作量，每月卻僅有3000元的導師費，且已經13年未調整，以目前基本工資計算，等同於15小時多的薪資，顯然與導師實際付出的心力不成比例。

他說，導師費的調整不只是經費的增加，而是對教育價值的肯定。他先前有在議會提案，建議市府將市立中小學及幼兒園導師費從每月3000元提高到6000元，已獲通過，盼市府能體恤導師辛勞，正視議會通過的決議。

教師 小學 幼兒園

延伸閱讀

影／新竹光復高中學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

領多少薪水做多少事？讓自己成為根據成果獲得對等報酬的人

影／彰化幼兒園虐童 民代偕受害者家屬質疑教育處缺失

相關新聞

市立中小學及幼兒園導師工作量補貼卻少 市府：進行財務評估

因大量人口移入，學齡人口快速成長，新竹市出現「逆少子化」特殊現象，市議員曾資程指出，竹市市立中小學及幼兒園導師工作量龐大...

影／苗栗白金、鑽石婚慶楷模表揚 家族晚輩穿客製紀念衫陪伴洋溢溫情

苗栗縣政府10月4日上午在巨蛋體育館舉辦重陽敬老白金婚、鑽石婚楷模及模範老人、敬老楷模表揚，縣長鍾東錦和妻子陳美琦一起到...

順應民意 竹市調整中秋放鞭炮時段

新竹市南寮漁港去年跨年夜因民眾放鞭炮發生多起火警，市府承諾加強管制，但今年中秋連假3天，放寬可在南寮運動公園特定區域施放...

山區建地有限 桃園放寬原民租屋補助

桃園是全國原住民第二多的城市，主要人口集中在復興山區，但近年隨族群人口成長，山坡地開發條件越來越嚴謹，族人想留在原鄉越來...

其人其事／聽媽媽的話從警30年 羅永昌見證台灣變遷

桃園警分局巡佐羅永昌原本立志成為冷凍空調技師，但因為母親說「你不考警察，我就離家出走」，改變他的人生方向，今年還獲頒「任...

廣角鏡／箏霸星際 新竹漁港開幕

新竹市國際風箏節昨在新竹漁港開幕，今年以「箏霸星際」為主題，來自法國、義大利、新加坡等國際團隊，與台灣優秀風箏隊伍同場競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。