市立中小學及幼兒園導師工作量補貼卻少 市府：進行財務評估
因大量人口移入，學齡人口快速成長，新竹市出現「逆少子化」特殊現象，市議員曾資程指出，竹市市立中小學及幼兒園導師工作量龐大，每月導師費僅3000元，且已13年未調整，應該調升，呼籲市府重視；市府回應，已進行財務評估，將召集學校、教師及家長團體研議配套。
市府教育處表示，議員建議導師費由3000元調整提升至6000元，目前代理市長邱臣遠已經要求教育處進行財務評估與制度檢討，將召集學校、教師及家長團體共同研議配套，力求在財政許可下適度調整，營造更友善的教學環境。
另外，市府已宣布114學年度起修正授課節數標準，大幅降低兼任行政職教師的授課時數，涵蓋主任、組長、副組長及協助行政教師，修正後更居非六都之首，展現在教育政策上的前瞻與用心。市府將持續透過導師費檢討與行政專職化，減輕教師負擔、提升教育品質。
曾資程說，市立中小學及幼兒園導師除了要負擔日常課務，還得在導師時間、午餐、午休、打掃時進行生活教育指導，協助收取代收代辦費，處理各種行政庶務，下課後負責親師溝通，關心孩子狀況。
據他觀察，導師們還要面對潔牙、含氟漱口水、環境檢核、蟯蟲檢查、視力追蹤、齟齒記錄、書包測重、閱讀認證、期末評語、社團調查、放學路隊、營養午餐滿意度調查，工作量大，內容多。
曾資程指出，此外，導師們甚至還要投入運動會、園遊會、各類競賽的指導與籌辦，這麼龐大的工作量，每月卻僅有3000元的導師費，且已經13年未調整，以目前基本工資計算，等同於15小時多的薪資，顯然與導師實際付出的心力不成比例。
他說，導師費的調整不只是經費的增加，而是對教育價值的肯定。他先前有在議會提案，建議市府將市立中小學及幼兒園導師費從每月3000元提高到6000元，已獲通過，盼市府能體恤導師辛勞，正視議會通過的決議。
