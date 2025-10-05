校園新鮮事／嘉市文雅國小特色課 外生首選

嘉義市文雅國小參與教育部與僑委會合辦的「戀念台灣－海外僑民子女短期體驗計畫」，意外成為海外孩子體驗台灣教育首選。2023年起有32名來自美、加、澳、紐及德、法等國學生前來感受台灣學習氛圍，也讓在地孩子有機會與世界接軌。

文雅國小推動國際教育有成，連續2年獲教育部教學卓越金質獎及「親子天下」、「創新100團隊獎」雙重肯定，更因參與「戀念台灣」計畫接待許多國家學生，完成「校園外交」。

來自美國的小五學生「小恩」在文雅國小度過3周快樂校園時光，直呼交到好多新朋友，希望明年再來，和大家一起畢業。澳洲的「小恩力」不只投入文雅特色課程，還主動向同學介紹澳洲，雙向歡樂交流。澳洲的「立霖」臨別時得到文雅同學郁澍親手編織的手鍊，獲得彌足珍貴的跨國情誼。美國學生「明春」恰逢端午節來，和同學一起做香包、玩龍舟，感受異國節慶。

「教育的價值在啟發與連結」，校長黃金木說，短短幾周，文雅國小讓海外學子學到知識，在文化體驗中愛上台灣。其中探索與實作課程活潑多元，深受海外學生喜愛，有家長特別致電國教署，感謝文雅帶給孩子難忘體驗。

商品推薦