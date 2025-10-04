新北大鵬國小兒童遊戲場啟用 校長：校名為創意核心

快訊

中央社／ 新北4日電
新北市萬里區大鵬國小全新兒童遊戲場「大鵬展翅樂翱翔」9月底正式啟用，遊戲場設計藍圖為全校師生共同構思，並以校名為發想，結合「大鵬展翅」意象打造。圖／中央社（新北市大鵬國小提供）
新北市萬里區大鵬國小全新兒童遊戲場「大鵬展翅樂翱翔」9月底正式啟用，遊戲場設計藍圖為全校師生共同構思，並以校名為發想，結合「大鵬展翅」意象打造。圖／中央社（新北市大鵬國小提供）

新北萬里區大鵬國小「大鵬展翅樂翱翔」兒童遊戲場日前啟用，象徵校園如羽翼陪伴孩子勇敢展翅、自在翱翔。不僅強化學童身心發展，也添兼具安全、創意與教育的快樂天地。

大鵬國小校長徐嘉鴻今天告訴中央社記者，日前啟用的全新遊戲場，由全校師生共同構思，以校名「大鵬」為創意核心，溜滑梯與鞦韆旁有一隻展翅高飛的大鵬鳥，寓意孩子如鵬鳥展翼、自信翱翔。

校方說，設計依循衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，包含攀爬垂繩、斜坡攀爬、滑梯、平梯與盪鞦韆等設施，兼顧安全與挑戰性，滿足不同年齡層需求，讓學童在遊戲中培養體能、平衡、協調與人際互動能力。

徐嘉鴻說，遊戲是孩子最自然的學習方式，新遊戲場讓學生能在安全環境中探索、合作、挑戰自我，也學會同理與互助。她感謝教育局與各界支持，協助學校打造兼具教育意涵與在地精神的共融遊戲場。

萬里區長黃雱勉在新聞稿表示，地方政府致力改善校園設施、提升學習品質，大鵬國小遊戲場啟用，不僅造福校內師生，也讓社區居民共享優質休憩空間，促進親子互動與社區共榮。

民進黨新北市議員周雅玲也肯定校方用心，強調教育應從生活扎根，這樣的空間正是孩子成長的起點。

新北市萬里區大鵬國小9月30日舉辦以「大鵬展翅樂翱翔」為主題的兒童遊戲場啟用典禮，象徵校園再添一處兼具安全與創意的遊憩學習空間。圖／中央社（新北市大鵬國小提供）
新北市萬里區大鵬國小9月30日舉辦以「大鵬展翅樂翱翔」為主題的兒童遊戲場啟用典禮，象徵校園再添一處兼具安全與創意的遊憩學習空間。圖／中央社（新北市大鵬國小提供）

校園 新北 萬里 溜滑梯

