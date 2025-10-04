新北大鵬國小兒童遊戲場啟用 校長：校名為創意核心
新北市萬里區大鵬國小「大鵬展翅樂翱翔」兒童遊戲場日前啟用，象徵校園如羽翼陪伴孩子勇敢展翅、自在翱翔。不僅強化學童身心發展，也添兼具安全、創意與教育的快樂天地。
大鵬國小校長徐嘉鴻今天告訴中央社記者，日前啟用的全新遊戲場，由全校師生共同構思，以校名「大鵬」為創意核心，溜滑梯與鞦韆旁有一隻展翅高飛的大鵬鳥，寓意孩子如鵬鳥展翼、自信翱翔。
校方說，設計依循衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」，包含攀爬垂繩、斜坡攀爬、滑梯、平梯與盪鞦韆等設施，兼顧安全與挑戰性，滿足不同年齡層需求，讓學童在遊戲中培養體能、平衡、協調與人際互動能力。
徐嘉鴻說，遊戲是孩子最自然的學習方式，新遊戲場讓學生能在安全環境中探索、合作、挑戰自我，也學會同理與互助。她感謝教育局與各界支持，協助學校打造兼具教育意涵與在地精神的共融遊戲場。
萬里區長黃雱勉在新聞稿表示，地方政府致力改善校園設施、提升學習品質，大鵬國小遊戲場啟用，不僅造福校內師生，也讓社區居民共享優質休憩空間，促進親子互動與社區共榮。
民進黨新北市議員周雅玲也肯定校方用心，強調教育應從生活扎根，這樣的空間正是孩子成長的起點。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言