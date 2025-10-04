快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

學生涉假借救災募款 新北林口高中：依校規懲處

中央社／ 新北4日電
花蓮光復鄉洪災，眾多熱心民眾化身「鏟子超人」投入災後協助。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災，眾多熱心民眾化身「鏟子超人」投入災後協助。記者陳敬丰／攝影

網路社群平台串文提及，有高中生以前往花蓮救災名義向熱心民眾募款。新北市林口高中今天表示，秉持公平、公正原則處理，對學生違法行為不護短，依校規懲處，並加強法治教育。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引眾多熱心民眾化身「鏟子超人」投入災後協助。卻傳出有林口高中學生假稱將與友人前往救災，透過社群平台私訊民眾表示，因為是高中生、經濟能力有限，來回5個人車票要不少錢，「生活費有點緊繃」，希望能獲得贊助。

林口高中表示，經調查，這名學生從多名熱心民眾處，總計募得新台幣3萬8280元，共計11筆款項。

校方說，學生自2日下午起，已主動聯繫所有匯款者，並著手將所募款項歸還。目前仍有部分民眾尚未聯繫上。校方將持續督促該學生，透過各種管道積極聯繫這些民眾，確保所有款項百分之百歸還。

校方以新聞稿表示，事件雖為個案，但已對校譽造成影響，也暴露學生法律知識不足。為避免類似事件再度發生，學校將全面加強法治教育，特別針對網路行為、群眾募資法規、刑法相關規定等進行深度宣導與教育。

校方說，對於學生濫用民眾善心深感抱歉，將以此事件為鑑，提升學生法治觀念，並依校規懲處涉事學生，並深化品德與公民責任教育，提醒學生在從事公益活動時，必須恪守誠信原則，建立完善透明的資金使用與公開機制，對社會負責。

林口 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

誤發教召動員簡訊 林楚茵批傅崐萁、徐榛蔚：救災還認知戰？

中秋連假…嘉縣議員包遊覽車 150名「專業鏟子超人」直奔花蓮救災

勤益科大學生赴花蓮救災租車…老闆打折還助物資 連隔壁店都慨捐

相關新聞

學生涉假借救災募款 新北林口高中：依校規懲處

網路社群平台串文提及，有高中生以前往花蓮救災名義向熱心民眾募款。新北市林口高中今天表示，秉持公平、公正原則處理，對學生違...

黑衣男暴打高中生 同學在旁訕笑錄影 警逮嫌送辦

新竹市某高中傳霸凌事件，1名學生下課後被陌生黑衣男子帶走，事後更遭對方逼迫下跪、甩巴掌和球棒重擊臀部，過程不但有其他同學...

珍古德離世享壽91歲 今年6月曾訪台「這所小學」交流

知名保育專家珍古德10月1日辭世，享壽91歲。珍古德今年6月曾訪台，當時就曾與葳格小學參與「根與芽計畫」的學生跨世代交流...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。