學生涉假借救災募款 新北林口高中：依校規懲處

網路社群平台串文提及，有高中生以前往花蓮救災名義向熱心民眾募款。新北市林口高中今天表示，秉持公平、公正原則處理，對學生違法行為不護短，依校規懲處，並加強法治教育。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，吸引眾多熱心民眾化身「鏟子超人」投入災後協助。卻傳出有林口高中學生假稱將與友人前往救災，透過社群平台私訊民眾表示，因為是高中生、經濟能力有限，來回5個人車票要不少錢，「生活費有點緊繃」，希望能獲得贊助。

林口高中表示，經調查，這名學生從多名熱心民眾處，總計募得新台幣3萬8280元，共計11筆款項。

校方說，學生自2日下午起，已主動聯繫所有匯款者，並著手將所募款項歸還。目前仍有部分民眾尚未聯繫上。校方將持續督促該學生，透過各種管道積極聯繫這些民眾，確保所有款項百分之百歸還。

校方以新聞稿表示，事件雖為個案，但已對校譽造成影響，也暴露學生法律知識不足。為避免類似事件再度發生，學校將全面加強法治教育，特別針對網路行為、群眾募資法規、刑法相關規定等進行深度宣導與教育。

校方說，對於學生濫用民眾善心深感抱歉，將以此事件為鑑，提升學生法治觀念，並依校規懲處涉事學生，並深化品德與公民責任教育，提醒學生在從事公益活動時，必須恪守誠信原則，建立完善透明的資金使用與公開機制，對社會負責。

