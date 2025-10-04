聽新聞
黑衣男暴打高中生 同學在旁訕笑錄影 警逮嫌送辦

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹市教育處已派員協同校外會督導前往學校關心學生狀況及事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源。圖／新竹市政府提供
新竹市教育處已派員協同校外會督導前往學校關心學生狀況及事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源。圖／新竹市政府提供

新竹市某高中傳霸凌事件，1名學生下課後被陌生黑衣男子帶走，事後更遭對方逼迫下跪、甩巴掌和球棒重擊臀部，過程不但有其他同學譏諷訕笑，還有人拍照錄影：影片昨天流出，新竹市教育處出要求學校檢討並落實安全機制，警方也根據影片找到犯嫌究辦。

警方調查網路流傳影片，遭帶走的學生先是跪在地上被黑衣男連甩兩巴掌，後來又被命令「趴好」，像是古代衙門「杖刑」，屁股挨球棒重擊3下。影片中，黑衣男雖未說明原委，但出言警告「在學校注意一點」，受害學生也只小聲回應「好」。

警方表示，已查出動手的黑衣男身分，其因弟弟涉其他刑案被關，懷疑被害學生為幕後主使，所以持球棒施暴，全案已依傷害、恐嚇等罪移送地檢署偵辦。

新竹市教育處說，校園安全絕不容忽視，已要求校方全面檢討並提出具體改善方案，落實校安機制，確保校園安全零死角。

校方則說，被害學生在事發隔天已向學校求助，雖然事件在校外發生，但老師除了通知家長，也有陪同驗傷與報案，後續將由輔導處安排專業老師進行心理支持。

