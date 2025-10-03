台中美國學校疑食物中毒 6人嘔吐、肢體無力急送醫

新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，但過去在比賽時都必需支出龐大經費，許多時候都是家長與老師們共同分擔，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員陳偉杰媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的比賽經費基金，希望能夠透過幫助小小球員在比賽中有更好的表現。

2025-10-03 17:55