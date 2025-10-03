聽新聞
台中美國學校疑食物中毒 6人嘔吐、肢體無力急送醫
台中美國學校今天下午驚傳疑似食物中毒事件，疑似學生吃完營養午餐後，出現頭暈無力、有嘔吐症狀，目前共計有6名師生送醫，食安處已啟動調查機制，追查原因。
台中市消防局說，消防局派遣東山分隊、出動各式消防車5輛、消防人員9名前往救護，由小隊長程冠穎擔任指揮官。
傷患後送情形如下：2名11歲男童肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往潭子慈濟醫院；一名40歲女、一名8歲女童肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往中國附醫。一名61歲女、一名55歲女，肢體無力、嘔吐、意識清楚，經救護處置後送往潭子慈濟醫院。
