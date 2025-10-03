聽新聞
0:00 / 0:00
企業回饋捐三萬 助新北淡水竹圍國小足球隊比賽經費
新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，但過去在比賽時都必需支出龐大經費，許多時候都是家長與老師們共同分擔，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員陳偉杰媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的比賽經費基金，希望能夠透過幫助小小球員在比賽中有更好的表現。
市議員陳偉杰表示，這次非常感謝紅樹林有線電視的幫助，讓竹圍國小將近六十多位的小小足球選手們，有足夠的經費，無論是到外縣市去比賽，都可以無後顧之憂的放心在球場上自信展現球技。校長也說透過各界的幫助，讓球隊有更多的資源，讓孩子開心踢球。
對此家長會長鄭佩瑜表示，過去竹圍國小足球隊參加大大小小的比賽，每一次的比賽都是小小足球選手們最好的經驗累積，也讓成績愈來愈進步，透過這次紅樹林有線電視的捐助比賽經費，讓孩子可以有更多往前的動力，大家一起來推動基層足球運動。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言