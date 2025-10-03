快訊

企業回饋捐三萬 助新北淡水竹圍國小足球隊比賽經費

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
企業捐贈讓小選手們可以無後顧之憂的放心在球場上自信展現球技。 圖／紅樹林有線電視提供
企業捐贈讓小選手們可以無後顧之憂的放心在球場上自信展現球技。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍國小成立足球校隊已經有七年多的時間，但過去在比賽時都必需支出龐大經費，許多時候都是家長與老師們共同分擔，為了讓孩子有更好的學習環境，新北市議員陳偉杰媒合在地企業紅樹林有線電視，捐贈三萬元的比賽經費基金，希望能夠透過幫助小小球員在比賽中有更好的表現。

市議員陳偉杰表示，這次非常感謝紅樹林有線電視的幫助，讓竹圍國小將近六十多位的小小足球選手們，有足夠的經費，無論是到外縣市去比賽，都可以無後顧之憂的放心在球場上自信展現球技。校長也說透過各界的幫助，讓球隊有更多的資源，讓孩子開心踢球。

對此家長會長鄭佩瑜表示，過去竹圍國小足球隊參加大大小小的比賽，每一次的比賽都是小小足球選手們最好的經驗累積，也讓成績愈來愈進步，透過這次紅樹林有線電視的捐助比賽經費，讓孩子可以有更多往前的動力，大家一起來推動基層足球運動。

足球 紅樹林

