難與學生打成一片 代課老師嘆：無法讓課程有趣、憂離職添學校麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名擔任國中代課老師的網友在論壇稱，沒有辦法與學生打成一片，認為自己可能能力不足、上課不有趣。示意圖／inimage
一名擔任國中代課老師的網友在論壇稱，沒有辦法與學生打成一片,認為自己可能能力不足、上課不有趣。示意圖／inimage

一名代課老師近日在論壇匿名發文稱，目前在一所國中擔任代課老師快1個月，他說明自己是大學相關科系畢業，沒有修教育學程，因為想說可以吸收教學經驗而任教；他在文中重複2次訴說「壓力大」，因為與班上學生沒有辦法親善相處，除了上課時學生不專心與吵鬧之外，還有遇過學生言詞上批評與羞辱；在上述情境下該名代課老師說，想要離職，但是擔心造成學校麻煩。

原PO在Dcard以「代課老師中途離職」為題發文表示，他不同於一般而言的教師，是修教育學程後考教師證去實習，而是大學畢業且該所學校欲聘的代課教師關於自己所讀科系，原PO稱該所國中在開學前仍找不到代課教師，所以他去此校應徵，也想說汲取一點教學經驗。

在任教期間，原PO說教七年級學生比較開心，但是八、九年級學生讓他心力憔悴，「除了上課的不專心吵鬧，有些學生會有言語上的批評跟羞辱，我在想也許是我的能力還不夠，上課方式不夠有趣，也沒有辦法跟他們打成一片」，讓原PO坦言每次上課壓力很大、在課程前一天很焦慮。在描述班級教學情形的段落末，原PO附上圓眼微笑滑落一滴淚水的表情符號。

在貼文最後原PO附上流淚表情符號，直言即使被說是爛草莓也沒關係，詢問要如何與學校提離職，擔心中途離職導致學校很大的麻煩。

網友們則留言開解，「我剛開始也很挫敗，小孩甚至會用鄙視的眼神看老師，還看過同是代理的英文教師發考卷給學生，老師全程笑臉，完全沒有指責學生考差，但學生考太差，拿到考卷後，直接捏成糰丟出窗外。我一開始也很努力要成為一個人見人愛的好老師」、「讓教育部正視這些問題」、「我當代理老師前半年就開始嚴重濕疹、脂漏性皮膚炎，還被學生家長說要對我提告，是因為裡面有學長相挺跟幫忙才撐過來，下學期開始熟悉狀況後上課就變得比較輕鬆，現在離開教師圈好幾年了，壓力大的時候濕疹還是會復發」。

根據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》規定，學校若聘任3個月以上代課教師，至少需要大學畢業，但是倘若聘任未滿3個月，免除「公開甄選，經教師評審委員會審查通過」，由校長聘任；並且擔任代課教師以鐘點費支給。

教師 國中生

一名代課老師近日在論壇匿名發文稱，目前在一所國中擔任代課老師快1個月，他說明自己是大學相關科系畢業，沒有修教育學程，因為想說可以吸收教學經驗而任教；他在文中重複2次訴說「壓力大」，因為與班上學生沒有辦法親善相處，除了上課時學生不專心與吵鬧之外，還有遇過學生言詞上批評與羞辱；在上述情境下該名代課老師說，想要離職，但是擔心造成學校麻煩。

