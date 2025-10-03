新北北大高中二期校舍7.2億元 打造社區共榮地標
新北市立北大高中今天觀摩學生自主學習成果，市府宣布斥資新台幣7.2億元啟動二期教學大樓工程，打造學術探索、創新實作及社區共享共榮的全新地標，預計於民國119年完工。
市府教育局表示，位於三峽區台北大學特定區的北大高中，為新北市的指標學校，隨著人口成長與入學需求增加，市府規劃在校園內興建1棟地上5層、地下1層的多功能教學大樓。
教育局說，教學大樓將設置普通教室、專科教室、視聽教室、體適能館及公共托育中心，並規劃大型集會及活動空間，不僅紓解校舍不足，也能以「終身學習」為核心，成為結合學術探索、創新實作與社區共享共好的重要基地。
侯友宜今天前往北大高中分享學校自主學習成果，他表示，新北市114年度編列教育經費755億元，為全國之冠。近年來已投入36億元新建校舍、108億元整建老舊校舍，提供學生更安全舒適的學習環境。
北大高中校長吳佳音表示，學生在自主學習、程式設計及跨域探究表現亮眼，今年在全國科學展覽資訊類奪得第3名。二期校舍落成後，能讓師生靈活運用數位工具與人工智慧AI技術，拓展國際視野與跨域能力。
