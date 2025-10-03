114年嘉市中小學聯合運動會 2日盛大開幕

「114年嘉義市中小學聯合運動會－開幕典禮」於2日上午在嘉義市東區體育館盛大舉行，由嘉義市長黃敏惠為盛大賽事主持開幕典禮，嘉北國小與玉山國中以熱力十足的舞蹈為典禮揭開序幕，不僅舞出創意與氣勢，也將團結、努力與永不放棄的堅毅信念傳遞給所有運動員。

黃敏惠市長表示，運動代表城市的競爭力，嘉義市提倡全民運動更讓運動的習慣深入生活、從教育扎根，嘉義市中小學聯合運動會是一年一度的重要運動盛會，今年的中小學聯運共計有14項競賽項目，預計有4,237人次參與賽會，集結國中小與高中職體育好手同場切蹉，希望不僅培養運動風氣，也能成為選手間體育交流最好的平台，本次賽會同時也將選拔出代表嘉義市參加115年全國中等學校運動會的優秀選手，希望所有選手都能發揮全力、拼出佳績，也歡迎更多的市民、喜愛運動的民眾一同為選手吶喊加油。

嘉義市府表示，本次中小學聯合運動會訂於9月20日至11月14日舉辦，賽程共計27天，共辦理田徑、游泳、羽球、足球、網球、桌球、排球、籃球、躲避球、柔道、跆拳道、特奧滾球、木球及角力等14項競賽項目，預計有4,237人次參與賽會，歡迎大家一起到各賽場觀賽、為選手加油打氣。

聚傳媒

