北市傳衝撞學生掐脖案 士林國中：沒肢體接觸
媒體報導，苗栗昨天發生隨機傷人案後，台北市也傳出男子衝撞學生掐脖事件。當事學生就讀士林國中今天說明，此案是1名中年男子與女學生言語衝突，雙方沒有肢體接觸。
士林國中說明，昨天接獲學校附近補習班通知，放學時間在校門附近發生1名中年男子與女學生衝突事件，經向警方調閱監視器畫面，確認當時是女學生在行進間與男子發生碰撞，男子將學生叫住後口頭指責，雙方發生言語衝突，沒有肢體接觸。
士林國中表示，事發當天傍晚便向派出所反映此狀況，並請員警協助巡查留意，同步啟動安心方案，在校內放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，同時在學校家長代表群組中說明事件發生經過，請家長代表協助宣導，確保校園周邊環境安全。
轄區警局表示，已調閱附近監視器畫面釐清案發原因。
【文教熱話題】
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言