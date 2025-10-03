北市傳衝撞學生掐脖案 士林國中：沒肢體接觸

快訊

中央社／ 台北3日電

媒體報導，苗栗昨天發生隨機傷人案後，台北市也傳出男子衝撞學生掐脖事件。當事學生就讀士林國中今天說明，此案是1名中年男子與女學生言語衝突，雙方沒有肢體接觸。

士林國中說明，昨天接獲學校附近補習班通知，放學時間在校門附近發生1名中年男子與女學生衝突事件，經向警方調閱監視器畫面，確認當時是女學生在行進間與男子發生碰撞，男子將學生叫住後口頭指責，雙方發生言語衝突，沒有肢體接觸。

士林國中表示，事發當天傍晚便向派出所反映此狀況，並請員警協助巡查留意，同步啟動安心方案，在校內放學時段透過廣播加強提醒結伴離校，同時在學校家長代表群組中說明事件發生經過，請家長代表協助宣導，確保校園周邊環境安全。

轄區警局表示，已調閱附近監視器畫面釐清案發原因。

