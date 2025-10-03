影／新竹光復高中學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了
新竹市私立光復中學高中部一年級學生前天放學後跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起外界關注。新竹市政府教育處強調，校園安全絕不容忽視，已要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為。
近日在Threads流傳一段影片，一名穿著高中學制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。畫面中，只見黑衣男子上前抬手就是兩個巴掌，接著命令對方「趴好」。
黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下，力道之大，現場一片譁然。過程中，他還冷聲警告：「在學校注意一點」，之後撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」，警告氣味濃厚。圍觀群眾則在一旁訕笑，還有人拿出手機拍攝看熱鬧。
新竹市政府教育處表示，有關10月1日私立光復中學高中部學生於放學後，在校外遭不明人士毆打事件，校方已於第一時間啟動校安通報，並同步進行社政通報。經校方了解，該毆打事件為受害學生由外縣市轉入前糾紛事件所延伸，非近期校園內發生之衝突。學生家屬已即刻陪同就醫驗傷並完成報案，後續將由警方依法偵辦，以釐清事實並追究相關責任。
教育處說明，市府已立即派員協同校外會督導前往光復高中關心學生狀況，了解事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源。針對校園安全絕不容忽視，已要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為，同時落實校安機制，以確保校園安全零死角。教育處並持續請各校加強校園安全宣導與法治教育，依個案需求提供必要之輔導與支持，協助學生穩定學習。
教育處呼籲，事件已由警方受理查辦，社會大眾切勿轉傳相關影片，以免觸法並侵害兒少權益。未來教育處將結合校外會持續督導校方，並要求與家長保持密切溝通，共同守護學生的身心健康與安全學習環境。
