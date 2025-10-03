快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新竹光復高中學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市私立光復中學高中部一年級學生前天放學後跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起外界關注。圖／取自Threads
新竹市私立光復中學高中部一年級學生前天放學後跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起外界關注。圖／取自Threads

新竹市私立光復中學高中部一年級學生前天放學後跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起外界關注。新竹市政府教育處強調，校園安全絕不容忽視，已要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為。

近日在Threads流傳一段影片，一名穿著高中學制服的高一男學生跪在地上，被一群人團團圍住，一旁還有同校生圍觀。畫面中，只見黑衣男子上前抬手就是兩個巴掌，接著命令對方「趴好」。

黑衣男子隨即舉起球棒，猛力朝學生屁股連揮3下，力道之大，現場一片譁然。過程中，他還冷聲警告：「在學校注意一點」，之後撿起地上眼鏡還給遭毆的學生，該生低著頭唯唯諾諾地小聲回應「好」，警告氣味濃厚。圍觀群眾則在一旁訕笑，還有人拿出手機拍攝看熱鬧。

新竹市政府教育處表示，有關10月1日私立光復中學高中部學生於放學後，在校外遭不明人士毆打事件，校方已於第一時間啟動校安通報，並同步進行社政通報。經校方了解，該毆打事件為受害學生由外縣市轉入前糾紛事件所延伸，非近期校園內發生之衝突。學生家屬已即刻陪同就醫驗傷並完成報案，後續將由警方依法偵辦，以釐清事實並追究相關責任。

教育處說明，市府已立即派員協同校外會督導前往光復高中關心學生狀況，了解事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源。針對校園安全絕不容忽視，已要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為，同時落實校安機制，以確保校園安全零死角。教育處並持續請各校加強校園安全宣導與法治教育，依個案需求提供必要之輔導與支持，協助學生穩定學習。

教育處呼籲，事件已由警方受理查辦，社會大眾切勿轉傳相關影片，以免觸法並侵害兒少權益。未來教育處將結合校外會持續督導校方，並要求與家長保持密切溝通，共同守護學生的身心健康與安全學習環境。

新竹市教育處已派員協同校外會督導前往光復高中關心學生狀況及事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源，要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為。圖／新竹市政府提供
新竹市教育處已派員協同校外會督導前往光復高中關心學生狀況及事件全貌，同時提供必要的心理支持與輔導資源，要求光復中學全面檢討並提出具體改善作為。圖／新竹市政府提供

校園安全 新竹 影片

延伸閱讀

高中生遭「球棒打屁股」影片瘋傳 新竹警調查施暴原因曝

新竹某高中驚爆霸凌！學生跪地遭黑衣男持球棒狠打 校方回應了

影／避免成孤島 南橫霧鹿國小將拆籃球架便於空勤黑鷹起降

軍中性騷擾9成受害是女性 新北警婦幼隊赴新竹空軍基地宣導

相關新聞

影／新竹光復高中學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

新竹市私立光復中學高中部一年級學生前天放學後跪在赤土崎停車場遭多人包圍，接著被黑衣男持球棒猛力重擊屁股3下，霸凌事件引起...

高中生假冒「鏟子超人」騙贊助 林口高中要學生致歉並退錢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多熱心民眾化身鏟子超人前往救災，卻傳出林口高中學生發送私訊給善心人士，謊稱要去花蓮救...

校園美學再升級 澎湖中興國小「行走浪花的美好」公共藝術啟用

澎湖中興國小新建「行走浪花的美好」公共藝術今天啟用，宣告澎湖的校園藝術教育邁入新的里程碑，讓校園圍牆不再冰冷，增添美感

校園新鮮事／屏東高中宿舍重建 學生讚像住飯店

屏東縣地形狹長，屏東高中每年約100名學生有住宿需求，屏中學生宿舍勵志大樓歷時2年重建，今年9月啟用，新宿舍有獨立衛浴、...

新竹某高中驚爆霸凌！學生跪地遭黑衣男持球棒狠打 校方回應了

新竹某高中驚傳校園霸凌事件，一名高一生前天下午在赤土崎停車場遭多人包圍，隨後還被黑衣男子持球棒猛力打了屁股3下。校方表示...

青春期孩子為何沉默？專家揭父母態度是打開心門鑰匙

國二女生小晴過去常與母親分享校園趣事，但升上國二後，回答問題只剩下「嗯」、「還好」。某次家庭晚餐後，母親林女士焦急追問「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。