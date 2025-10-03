侯友宜宣布：三峽北大高中將蓋多功能教學大樓 預計2030年完工
北大高中校園再升級，新北市長侯友宜今前往新北市立北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果，並宣布投入7.2億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程，預計2027年發包，2030年完工。
北大高中是在地重點完全中學，也是新北市指標高中，侯友宜表示，為了舒緩國中就學需求並發展高中學習特色，市府宣布將投入7.2億元經費啟動二期校舍工程，打造一棟多功能教學大樓，並將設立公共托育中心，成為校園與社區共享的全新場域。
北大高中校長吳佳音分享，北大高中學生在自主學習、程式設計及跨域探究上的表現亮眼，今年在全國科展中以資訊類作品勇奪第三名，展現跨域學習與創新實作的能量。隨著入學人數逐年攀升，校園空間需求日益迫切，這座大樓不僅是硬體的升級，更是承載夢想的基地。
吳佳音表示，規畫地上五層、地下ㄧ層，將設置普通教室、多功能教室、體能訓練室、視聽教室、公共托育中心，能有效紓解校舍空間不足，也能提供大型集會及活動空間，成為服務社區的重要據點。
侯友宜表示，新北市自2021年起教育預算突破630億元，高居全國第一，今年度更編列超過730億元，顯示市府對教育的高度重視與承諾。這幾年積極推動教育建設，投入興建新校舍約36億元，老舊校舍整建也投入約108億元，提供學生更安全舒適的學習環境。
教育局表示，北大高中二期校舍工程預計於2030年完工，工程規畫將以「終身學習」為核心，打造成為結合學術探索、跨域創新與社區共享的重要基地，孩子們能在此靈活運用數位工具與AI技術，厚植國際視野與競爭力，培養面對未來不可或缺的關鍵素養。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言