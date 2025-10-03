侯友宜宣布：三峽北大高中將蓋多功能教學大樓 預計2030年完工

北大高中校園再升級，新北市長侯友宜今前往新北市立北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果，並宣布投入7.2億元經費啟動「北大高中二期多功能教學大樓」工程，預計2027年發包，2030年完工。

北大高中是在地重點完全中學，也是新北市指標高中，侯友宜表示，為了舒緩國中就學需求並發展高中學習特色，市府宣布將投入7.2億元經費啟動二期校舍工程，打造一棟多功能教學大樓，並將設立公共托育中心，成為校園與社區共享的全新場域。

北大高中校長吳佳音分享，北大高中學生在自主學習、程式設計及跨域探究上的表現亮眼，今年在全國科展中以資訊類作品勇奪第三名，展現跨域學習與創新實作的能量。隨著入學人數逐年攀升，校園空間需求日益迫切，這座大樓不僅是硬體的升級，更是承載夢想的基地。

吳佳音表示，規畫地上五層、地下ㄧ層，將設置普通教室、多功能教室、體能訓練室、視聽教室、公共托育中心，能有效紓解校舍空間不足，也能提供大型集會及活動空間，成為服務社區的重要據點。

侯友宜表示，新北市自2021年起教育預算突破630億元，高居全國第一，今年度更編列超過730億元，顯示市府對教育的高度重視與承諾。這幾年積極推動教育建設，投入興建新校舍約36億元，老舊校舍整建也投入約108億元，提供學生更安全舒適的學習環境。

教育局表示，北大高中二期校舍工程預計於2030年完工，工程規畫將以「終身學習」為核心，打造成為結合學術探索、跨域創新與社區共享的重要基地，孩子們能在此靈活運用數位工具與AI技術，厚植國際視野與競爭力，培養面對未來不可或缺的關鍵素養。 新北市長侯友宜視察北大高中二期校舍工程用地。記者江婉儀／攝影 北大高中二期多功能教學大樓完工模擬圖。圖／新北市教育局提供 新北市長侯友宜視察北大高中二期校舍工程用地。記者江婉儀／攝影 新北市長侯友宜今前往新北市立北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果。記者江婉儀／攝影 北大高中二期多功能教學大樓完工模擬圖。圖／新北市教育局提供 新北市長侯友宜今前往新北市立北大高中，觀摩學生自主學習與數位課題成果。記者江婉儀／攝影 北大高中二期多功能教學大樓完工模擬圖。圖／新北市教育局提供

