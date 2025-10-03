高中生假冒「鏟子超人」騙贊助 林口高中要學生致歉並退錢

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，許多熱心民眾化身鏟子超人前往救災，卻傳出林口高中學生發送私訊給善心人士，謊稱要去花蓮救災卻因沒錢買車票要贊助，造成至少3人被騙。新北市教育局今表示，經校方查證後，已要求學生主動致歉及退還款項。

針對林口高中學生涉嫌假冒鏟子超人要求贊助一事，教育局今表示，經初步了解，該學生透過社群網站向民眾募集資助，聲稱將前往花蓮光復地區參與救災，但經網友證實該生實際並未參與相關救災行動，相關內容遂於Threads平台被揭露質疑。

學校獲悉後，隨即聯繫家長介入處理，並要求學生主動向民眾致歉及退還款項，而該生已主動以私訊方式聯繫受害者，待取得回覆後將全額返還款項。

教育局表示，已督導學校落實學生輔導及法治教育，並持續與家長保持密切聯繫，協助學生釐清行為責任與正確價值觀，避免類似事件再度發生。

